Aryna Sabalenka es una de las figuras más dominantes del tenis femenino, por algo es la actual número 1 de la WTA.

Pero más allá de eso, recientes declaraciones de la bielorrusa sorprendieron a todos al revelar sus cinco jugadores favoritos de todos los tiempos.

Aunque incluye leyendas como Federer y Nadal, dejó fuera a otro de los grandes: Novak Djokovic.

Los cinco jugadores favoritos de Aryna Sabalenka

Roger Federer Rafael Nadal Serena Williams Steffi Graf Andre Agassi.

Son todas leyendas que han marcado el tenis con su dominio en Grand Slams y tiempo en la cima del ranking mundial. En una entrevista con Boardroom, Sabalenka explicó su elección.

“Sin duda, Federer. Nadal, el esfuerzo que ha dedicado es una locura. Por supuesto, Serena, por cómo ha dominado. Steffi Graf, la quiero muchísimo. Y Agassi. ¡Esa familia es la mejor!”, reveló.

La ausencia que muchos no esperaban

La omisión de Djokovic llama la atención. Con 24 Grand Slam y récords históricos como número 1 por 428 semanas, el serbio es considerado por muchos como el más grande de la historia.

Sin embargo, Sabalenka decidió no incluirlo, mostrando que sus gustos van más allá de los números. Al final es cosa de gustos.

Pero más allá de su elección, relación entre Sabalenka y Djokovic parece excelente.

Ambos han compartido momentos de humor en el tour, como la famosa interacción antes de Wimbledon, donde Djokovic la evaluó en una práctica y ella respondió con bromas.

Aryna Sabalenka y Novak Djokovic durante un partido benéfico en 2024 (Getty Imágenes).

