Una nueva copa para su casa se llevó el tenista italiano Jannik Sinner (2° de la ATP), que este miércoles se coronó como el campeón del ATP 500 de Beijing, China.

El europeo demostró que no baja su nivel y derrotó sin problemas al estadounidense Learner Tien por un expresivo 6-2 y 6-2 en el cemento del gigante asiático.

Ahora Sinner es el principal candidato para ganar el Masters 1000 de Shanghai, luego de que el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, anunciara que no jugará el certamen por lesión.

ver también Más de 350 mil visualizaciones: perdió final contra Alejandro Tabilo y ahora es “abucheado” por feo comentario

La hermosa frase de Jannik Sinner

Jannik Sinner dio una nueva clase de humildad luego de ganar el ATP de Beijing, porque señaló que es una persona normal, que juega bien al tenis.

El italiano fue consultado sobre las comparaciones que le hacen con otros jugadores, como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, sobre lo cual no se agrandó.

Jannik Sinner ganó en Beijing. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Siempre digo que compararme con Novak es como compararme con alguien de otra liga, con todo lo que ha logrado en su carrera. Yo solo soy un chico normal de 24 años que intenta jugar al tenis lo mejor posible. Sé que he ganado algunos títulos importantes en mi joven carrera, pero ya veremos cuánto tiempo puedo mantenerlo”, dijo el italiano.

“Lo que Novak, Rafa y Roger han hecho durante más de 15 años es increíble. Novak sigue aquí y sigue jugando un tenis increíble. Así que ya veremos. Pero yo no me comparo con ellos. Estoy aquí para jugar. Estoy aquí para disfrutar. También estoy feliz de poder decir que he ganado dos veces aquí. ¿Si se queda en dos? ¿Si son más, seré más feliz? No sé si seré más feliz. No lo sé. Estoy muy feliz de poder decir que he ganado aquí dos veces, luego ya veremos en el futuro”, cerró Jannik Sinner.