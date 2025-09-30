Buen día para el tenis chileno. A primer hora Alejandro Tabilo (72°) superó las clasificaciones del Masters 1000 de Shanghai y Christian Garin (124°) dio una alegría al deporte nacional en Antofagasta.

Gago cumplió con las expectativas y se impuso al chileno Benjamín Torrealba (923°) en su debut en el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta con un contundente 6-3 y 6-2.

El ex número uno de Chile mostró un tenis sólido, dominando con su servicio y aprovechando de manera efectiva las oportunidades de quiebre que se le presentaron.

La felicidad de Garin en Antofagasta

Garin señaló que quedó “muy contento, desde que llegué, ha habido mucha gente en el club apoyándome. Está bueno sentir esa energía de la gente, que quiere que gane”, comentó el tenista nacional.

Garin ganó fácil en Antofagasta

“Estaba un poquito nervioso, la primera ronda siempre es difícil. Estoy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de jugar nuevamente. Espero seguir mejorando, creo que tengo bastante margen por mejorar aún”, concluyó el ex número 1 de Chile.

Garín se mostró superior a su rival en todos los aspectos del juego, controlando los tiempos del partido y desplegando un tenis agresivo desde la línea de base. Esta victoria le entrega confianza de cara a los próximos desafíos del torneo, en el que busca recuperar protagonismo dentro del circuito.

Con este triunfo, Garín se instala en los octavos de final del torneo nortino y reafirma su condición de favorito en el cuadro principal. Su siguiente rival será el uruguayo Franco Roncadelli (391°).