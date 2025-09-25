En el tenis las polémicas no siempre se quedan dentro de la cancha. Y Jannik Sinner, que hoy brilla en el circuito como el N°2 del mundo, lo sabe muy bien.

El italiano todavía carga con las repercusiones de su caso de dopaje. Y ahora, uno de los nombres más ligados a ese episodio, su ex fisioterapeuta Giacomo Naldi, vuelve a hablar.

El caso que sacudió la carrera de Sinner

Todo se remonta a marzo de 2024, cuando el italiano dio positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida.

La Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) determinó que fue accidental, ya que la contaminación ocurrió tras un tratamiento en la mano de Naldi, quien lo atendió después sin guantes.

Tanto Naldi como el preparador físico Umberto Ferrera terminaron despedidos poco antes del US Open, mientras que Sinner aceptó una suspensión de tres meses.

Tiempo después, Ferrera fue reincorporado, pero Naldi quedó fuera definitivamente.

Giacomo Naldi y Jannik Sinner.

Naldi rompe el silencio

En conversación con La Gazzetta dello Sport, Naldi aseguró hace poco que pese a lo ocurrido nunca perdió la buena relación con Sinner.

“Nunca quise comentar lo que pasó con el equipo de Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque fue un incidente que me dolió, tanto en lo personal como en lo profesional”, comentó.

El fisio dejó claro que evitó declaraciones mediáticas durante el proceso. “Siempre me comporté de forma correcta, nunca busqué publicidad. Estas son mis primeras declaraciones oficiales desde que todo ocurrió”, comentó.

Una conversación privada en Nueva York

Y si bien Naldi asegura que no quiere sacar provecho de la situación, cada vez que puede habla del italiano. Y es justo eso lo que que acaba de hacer.

Según contó, el reencuentro con Sinner fue hace solo unas semanas en Nueva York, cuando el italiano intentaba defender su título en el US Open.

“Hablamos, fue cordial, compartimos cosas privadas. Más allá de todo, la relación humana queda después de un caso que nos involucró y fue solo una serie desafortunada de coincidencias”, reveló.

El fisio también mencionó que saludó a Ferrera y al entrenador Darren Cahil. “Aunque la colaboración terminó, no hay rencor. Lo que pasó no puede cambiarse, pero la vida sigue”, remarcó.