Alexander Zverev (3°) llega al US Open con la presión de seguir sin ganar un Grand Slam. A sus 28 años, sigue siendo considerado el mejor jugador masculino del circuito que aún no logra levantar un major.

Tras perder sus tres últimas finales (Australian Open contra Jannik Sinner, Roland Garros en cuartos contra Djokovic y Wimbledon en primera ronda frente a Arthur Rinderknech), decidió buscar ayuda fuera de la cancha.

El alemán inicia su camino en el torneo ante nada menos que un chileno: Alejandro Tabilo (122°). Y si bien ya le ganó una vez en el Masters 1000 de Roma 2024, las dudas que él mismo ha instalado sobre su estado hacen que todo sea muy incierto.

Alexander Zverev en conferencia previo a su duelo con Alejandro Tabilo en el US Open (Getty Images).

Los 10 días con Nadal que cambiaron la mentalidad de Zverev

Después de su sorpresiva derrota en primera ronda de Wimbledon, Zverev viajó a Mallorca y entrenó durante 10 días en la Rafa Nadal Academy. Junto a Toni Nadal y Rafael Nadal, analizó su juego desde una perspectiva externa.

La experiencia de Rafa, con quien ha disputado 11 encuentros en Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals y Copa Davis, le permitió recibir consejos de alguien que conoce sus fortalezas y debilidades al máximo nivel.

El consejo clave de Nadal para enfrentar a Tabilo

El mensaje que Zverev se llevó de Nadal antes de iniciar su camino en el US Open fue claro: ser más agresivo y valiente en los momentos importantes.

Es una instrucción simple pero potente, que busca cambiar la manera en que el alemán encara los puntos decisivos y, por ende, sus oportunidades de levantar su primer Grand Slam.

Zverev vs. Tabilo

La noche de este martes 26 de agosto, Zverev y Tabilo se enfrenta en primera ronda del US Open, no antes de las 20:10 horas.

La experiencia y los consejos de Nadal podrían ser determinantes si Zverev logra aplicar esa nueva mentalidad en la cancha y dar el primer paso para romper su maldición en torneos majors.

Tabilo, en tanto y como ya ha ocurrido antes, podría dar la sorpresa.