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Miami Open

Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen en Miami Open: ¿en qué lugar del ranking queda si gana el chileno?

El tenista chileno se mide ante el estadounidense por el paso a los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo quiere meterse en octavos de final del Miami Open.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo quiere meterse en octavos de final del Miami Open.

Un chileno sigue compitiendo en el Masters 1000 de Miami, porque Alejandro Tabilo (41°) dio el golpe ante Andrey Rublev (16°) y clasificó a la tercera ronda del certamen estadounidense.

El zurdo sale a la cancha este lunes, cuando cerca de las 17:00 horas de nuestro país se mida ante el local Alex Michelsen (40°), por el paso a los octavos de final en el cemento floridano.

La cosecha conseguida por Tabilo en el Miami Open ya le permite avanzar en el ranking ATP, puesto que mediante sus dos victorias trepó momentáneamente al casillero 39° de la ATP.

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El nuevo ranking que busca Tabilo en el Miami Open

Alejandro Tabilo tiene la chance de seguir escalando posiciones, debido a que si derrota a Michelsen sumará 1.168 puntos y avanzará un puesto, para ser el 38° del planeta en el ranking live.

Alejandro Tabilo jugará este lunes con Alex Michelsen. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Alejandro Tabilo jugará este lunes con Alex Michelsen. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

El chileno, además, tiene otro incentivo para meterse en la ronda de los 16 mejores en Miami, ya que si sale victorioso este lunes, lo más probable es que se mida ante el italiano Jannik Sinner (2°), quien se medirá por la tercera ronda ante Corentin Moutet (33°).

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Alejandro Tabilo quiere seguir haciendo una gran campaña en el Masters 1000 de Miami y así sumar puntos que le permiten ser cabeza de serie en los próximos torneos importantes del circuito ATP.

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¿Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Michelsen?

El partido entre Alejandro Tabilo y Alex Michelsen por la ronda de 32 ha sido programado para disputarse este lunes 23 de marzo a comenzar no antes de las 17:00 horas* en la cancha 1 del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Horario sujeto a cambios*.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

Según la información entregada por ESPN, este lunes el Masters 1000 de Miami será transmitido por TV a través de las señales ESPN, desde las 12:00 horas, y ESPN 2, desde las 20:00 horas, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

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ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

ESPN 2
VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
ENTEL: 214 (HD)
CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
TU VES: 510 (HD)
ZAPPING: 91 (HD)

Por ahora, no se ha informado si el partido de Tabilo será televisado, por lo que la recomendación es seguir al zurdo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible en su plan Premium.

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