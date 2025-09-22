Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Mussetti en la final del Chengdu Open? Hora y dónde ver en vivo

Tabilo buscará la hazaña en China frente al número 9 del mundo. Te contamos el horario confirmado para Chile.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Lorenzo Mussetti
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Lorenzo Mussetti

Alejandro Tabilo (112°) está haciendo historia, tras partir en la qualy y llegar hasta la final del Chengdú Open en China.

El chileno se enfrentará en este ATP 250 ante un rival de jerarquía, Lorenzo Musetti (9°), para definir el título.

El partido se jugará en horario matinal para los chilenos y aquí te cuento a qué hora exacta y por dónde verlo.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Mussetti en el Chengdú Open?

El duelo entre Tabilo y Musetti será este martes 23 de septiembre a las 08:00 AM, hora de Chile. 

El Top 10 que desafía a Alejandro Tabilo en la final de Chengdú en China: Jarry ya le ganó una vez

ver también

El Top 10 que desafía a Alejandro Tabilo en la final de Chengdú en China: Jarry ya le ganó una vez

¿Dónde ver el partido en vivo?

Hay dos opciones claras para seguir esta final. Se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.

¿Quién es Musetti y por qué será difícil?

No es cualquier rival. Lorenzo Musetti es Top 10, con presentaciones destacadas en torneos como Montecarlo 2025, semifinales en Roland Garros este año, bronce olímpico en París 2024, y con victorias frente a jugadores de élite. 

Tabilo, por su parte, llega tras superar rondas durísimas y con toda la motivación de conseguir un nuevo título ATP.

Lee también
El exorbitante premio que ya asegura Tabilo en la final de Chengdú
Tenis

El exorbitante premio que ya asegura Tabilo en la final de Chengdú

El Top 10 que desafía a Tabilo en China: Jarry ya le ganó
Tenis

El Top 10 que desafía a Tabilo en China: Jarry ya le ganó

El nuevo apodo que le ponen a Tabilo tras su semana de lujo en China
Tenis

El nuevo apodo que le ponen a Tabilo tras su semana de lujo en China

Las 10 máximas figuras que jugarán el Mundial Sub 20 de Chile 2025
Internacional

Las 10 máximas figuras que jugarán el Mundial Sub 20 de Chile 2025

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo