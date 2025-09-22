Alejandro Tabilo (112°) está haciendo historia, tras partir en la qualy y llegar hasta la final del Chengdú Open en China.

El chileno se enfrentará en este ATP 250 ante un rival de jerarquía, Lorenzo Musetti (9°), para definir el título.

El partido se jugará en horario matinal para los chilenos y aquí te cuento a qué hora exacta y por dónde verlo.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Mussetti en el Chengdú Open?

El duelo entre Tabilo y Musetti será este martes 23 de septiembre a las 08:00 AM, hora de Chile.

ver también El Top 10 que desafía a Alejandro Tabilo en la final de Chengdú en China: Jarry ya le ganó una vez

¿Dónde ver el partido en vivo?

Hay dos opciones claras para seguir esta final. Se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.

¿Quién es Musetti y por qué será difícil?

No es cualquier rival. Lorenzo Musetti es Top 10, con presentaciones destacadas en torneos como Montecarlo 2025, semifinales en Roland Garros este año, bronce olímpico en París 2024, y con victorias frente a jugadores de élite.

Tabilo, por su parte, llega tras superar rondas durísimas y con toda la motivación de conseguir un nuevo título ATP.