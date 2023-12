Llegó el día y millones de chilenos vuelven a las urnas una vez más en estos años y segunda este 2023. Hoy el motivo es el Plebiscito Constitucional, donde se define si la gente acepta o no la segunda propuesta de texto que se presenta al país.

Tras el fracaso del proceso constitucional anterior donde se rechazó rotundamente, este año se volvió a llamar a un Consejo para presentar otra propuesta. Con la opción de “En Contra” para rechazar el texto o la opción “A Favor” para aprobarlo.

¿Cuándo comienzan las votaciones y hasta qué hora?

El periodo de votación inicia a las 8:00 de la mañana de este domingo 17 de diciembre en Chile, aunque ya desde antes estarán los trabajadores del Servel y vocales de mesa preparados para la votación.

El horario se extenderá hasta las 18:00 horas, momento en que se cerrarán las mesas que ya no tengan filas para dar inicio al conteo de votos. Se espera que a eso de las 20:00 horas el Servel ya entregue los resultados decisivos.

Pero ojo ya que en otros países se vive el voto en el extranjero, de carácter voluntario, por lo que la votación ya comenzó en países como Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo saber dónde tengo que votar?

Ingresando aquí en Consulta Servel puedes revisar con tu RUT tus datos electorales y qué local de votación te tocó.

Actualmente rige una ley en Chile que tu lugar donde votas debe quedar cerca de donde estás inscrito, pero entre elecciones también van cambiando los datos o al menos las mesas por lo que te recomendamos revisar antes de ir a votar.

En ese mismo link también puedes revisar si saliste elegido vocal de mesa, quienes este sábado debían presentarse a la constitución de mesas y capacitaciones. En esta jornada, solo poco más del 6% logró constituir sus mesas.

En caso de no presentarse los vocales, se arriesgan a importantes multas si no se excusaron en su debido tiempo. Y también quienes se presentan a votar y su mesa no esté constituida, deberán quedarse como “voluntario”.

¿Dónde seguir en vivo el Plebiscito Constitucional de Chile 2023?

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto con lo más destacado de este 17 de diciembre, además de ver la transmisión televisiva en vivo por YouTube.

A partir de las 18:00 horas, te mostraremos en directo los resultados que vaya proporcionando el Servel y los definitivos de acuerdo a si la opción “A favor” de la propuesta constitucional o “En contra” se imponen en estas elecciones.

Mira EN VIVO el Plebiscito Constitucional de Chile 2023: