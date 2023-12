Una nueva elección en Chile se vive este domingo 17 de diciembre, jornada en la que se debe votar de forma obligatoria. En esta ocasión se vive un nuevo Plebiscito Constitucional en el que se debe escoger entre la opción a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional.

Como esta votación será obligatoria para quienes tienen domicilio electoral en Chile, muchos se preguntan los horarios para sufragar. Desde el Servel anunciaron que no hay cambios en relación a las anteriores votaciones.

¿A qué hora abren las mesas de votación este domingo 17 de diciembre?

Este domingo del Plebiscito los locales de votación abren a las 8:00 horas , por lo que podrás sufragar desde esa hora siempre que tu mesa haya sido constituida. En caso contrario, si llegas a esa hora y no están todos los vocales, deberás quedarte a cumplir dicha labor.

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones del Plebiscito?

Este domingo 17 de diciembre las mesas de votación cierran a las 18:00 horas . Después de ese horario no se podrá sufragar.

Sin embargo, en caso de que llegaste a tu local de votación y estés haciendo la fila desde antes de las 18:00 horas, igualmente podrás sufragar aunque sea pasado el horario. No obstante, si llegas a la sede donde te toca votar pasado las 6 PM no te dejarán entrar. Cabe recordar que estos horarios de apertura y cierre también rigen para la hora local de cada país en el voto en el extranjero.

¿A qué hora deben llegar los vocales de mesa para el Plebiscito? Este sábado hay reconocimiento de mesas

Los vocales de mesa designados para este Plebiscito Constitucional deben llegar a las 7:30 horas del domingo para preparar las mesas y así poder comenzar a operar desde las 8 de la mañana.

Además, este mismo sábado 16 de diciembre los vocales deben ir a su local de votación a las 15:00 horas para la constitución de mesas, instancia en la que se definirán los cargos que cumplirá cada uno.

¿A qué hora comienza la Ley Seca?

Como en cada elección, siempre se aplica la prohibición de vender alcohol un par de horas antes de las votación, una norma conocida como la Ley Seca.

Para esta ocasión estará prohibido vender y comprar alcohol desde las 5 de la mañana del domingo 17 de diciembre, es decir, tres horas antes de que abran las mesas. Esto no significa que no puedas consumir alcohol en tu hogar, pero no podrás comprar pasada esa hora.

Por su parte, esta Ley Seca regirá hasta dos horas después del cierre de la votación, es decir, hasta las 20:00 horas del mismo domingo 17 de diciembre.

¿En qué mesa me toca votar? Consulta dónde te toca sufragar con tu RUT en Servel

Si aún no tienes claro cuál es tu local y mesa de votación para el Plebiscito de Salida 2023 debes ingresar al portal de consulta de datos del Servel en este ENLACE.

Una vez adentro tienes que digitar tu RUT, dar clic en “No soy un robot” y pulsar en “Consultar”. Inmediatamente verás dónde te toca votar junto a la dirección y cuál es tu mesa para este domingo. También podrás conocer si fuiste designado como vocal de mesa.