Este pasado domingo 17 de diciembre miles de personas cumplieron su labor de vocal de mesa en el marco del Plebiscito Constitucional en el que resultó vencedora la opción En Contra de la propuesta de nueva Constitución.

Es en este contexto que en RedNews te contaremos cuándo recibirás tu pago por trabajar en el Plebiscito y el monto que te entregarán.

Pago Vocales de Mesa: Revisa la fecha de pago y el monto que recibirás por el Plebiscito

Según lo informado por Servel a Redgol, el pago de vocal de mesa iniciará exactamente a 30 días después de realizada la función el pasado 17 de diciembre.

Por lo tanto, esto significa que a mediados de enero del 2024 deben comenzar los pagos a los vocales de mesa que prestaron labores durante el Plebiscito de diciembre.

¿Cuál es el monto que pagan por ser vocal de mesa?

Según la ley N° 20.568 publicada el 31 de enero de 2012 en el Diario Oficial, el monto a recibir por los vocales de mesa en cada elección es de dos tercios de UF.

Además, para quienes sean vocales por primera vez, se agrega un pago adicional de 0,22 UF debido a la capacitación.

Por otra parte, el pago para los vocales de mesa no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

¿Cómo se les paga a los vocales de mesa?

Aquellos que reciban pagos de Tesorería podrán hacerlo mediante transferencia electrónica o en ventanilla en BancoEstado. Para verificar el estado de tu pago, puedes acceder a este ENLACE, el cual te llevará a la página oficial de la entidad pagadora.

Una vez dentro, solo necesitas ingresar tu RUT y hacer clic en “consultar“. Posteriormente, podrás obtener información sobre el monto, el medio de pago, la fecha de pago y el banco receptor.

En caso de dudas, puedes comunicarte con la mesa de ayuda de la Tesorería General de la República (TGR) llamando al 2 2768 98 00 para consultar sobre tu pago.

¿Hay multas por no haberse presentado como vocal mesa? Conoce cuales eras las excusas válidas

Los vocales de mesa que no se presentaron en el Plebiscito de Salida deberán enfrentar multas a beneficio municipal, las cuales oscilan entre 2 y 8 UTM, equivalente a un rango de $128.432 a $513.728, según información proporcionada por el Sistema de Impuestos Internos.

Es importante recordar que existen excusas válidas para no ser vocal de mesa, que incluyen ser: designado miembro del colegio escrutador, estar ausente del país o residir a más de 300 kilómetros de distancia o en un lugar con comunicaciones limitadas, tener más de 70 años, estar física o mentalmente incapacitado para ejercer la función (lo cual debe ser respaldado por un certificado médico), cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los días de funcionamiento de las mesas receptoras, ser una persona gestante, ser padre o madre de un hijo menor de dos años en el día de las elecciones, y, en caso de no tener cuidado personal, el cuidador debidamente acreditado .

Además, estar a cargo de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona con discapacidad también constituye una excusa válida.