La Tesorería General de la República (TGR) anunció la fecha de pago del Bono Vocal de Mesa para aquellas personas que prestaron labores durante el Plebiscito Constitucional de diciembre de 2023, donde se impuso la opción “En Contra” como la gran vencedora a la propuesta de Nueva Constitución.

Revisa a continuación la fecha de pago del beneficio y el monto que recibirías tras ser vocal de mesa en diciembre.

Confirman fecha de pago del Bono Vocal de Mesa: Revisa qué día tendrás el pago

La TGR confirmó que el pago del Bono Vocal de Mesa se llevará a cabo desde este viernes 19 de enero de 2024.

En relación al medio de pago, las personas que lo recibirán cuentan con una plataforma donde pueden revisar si tienen o no pagos a su favor. Además, quienes indicaron en el formulario que debieron rellenar el 17 de dicembre, recibirán el dinero a través de una transferencia a la Cuenta RUT.

Por otra parte, aquellos que optaron por pagos presenciales, el dinero deberán solicitarlo a través de cajas de BancoEstado o mediante sucursales de BancoEstado Express más cercanas al domicilio.

Revisa AQUÍ para consultar tu pago del Bono Vocal de Mesa.

¿Cuál es el monto del Bono Vocal de Mesa?

El monto que pagará la TGR a los vocales de mesas como a los integrantes del colegio escrutador es de dos tercios de una unidad de fomento (UF). Es decir, un monto equivalente a $24.360 pesos.

Además, se pagará un monto adicional en caso de aquellos vocales que cumplieran los cargos por primera vez y asistiera a la capacitación del Servel. Estas personas tendrán un pago adicional de 0,23 UF o equivalente a $32.700 pesos.

En ese sentido, desde Tesorería aclaran que el monto a entregar “ no constituye remuneración o renta para efectos legales, por lo que no es imponible ni tributable y no está afecto a descuentos ”.

Conoce las excusas válidas para no multarte por no presentarte como vocal de mesa

Los vocales de mesa ausentes en el Plebiscito de Salida enfrentarán multas a beneficio municipal, que varían entre 2 y 8 UTM, equivalente a un rango de $128.432 a $513.728, según datos proporcionados por el Sistema de Impuestos Internos.

Es fundamental recordar que existen excusas válidas para no desempeñar el rol de vocal de mesa, como ser designado miembro del colegio escrutador, estar fuera del país o residir a más de 300 kilómetros de distancia o en áreas con comunicaciones limitadas, tener más de 70 años, presentar incapacidades físicas o mentales respaldadas por un certificado médico, cumplir funciones en establecimientos hospitalarios en los días de operación de las mesas receptoras, ser una persona gestante, ser padre o madre de un hijo menor de dos años en el día de las elecciones y, en caso de falta de cuidado personal, contar con un cuidador debidamente acreditado.

Además, estar a cargo de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona con discapacidad también constituye una excusa válida.