¿Dónde consultar si me pagaron el Bono Vocal de Mesa? Tesorería confirma fecha de pagos

El Bono Vocal de Mesa es un pago que reciben todas las personas que hayan ejercido como vocales de mesa en una elección. Muy pronto, este dinero lo recibirán las personas que fueron vocales en el Plebiscito de Salida el pasado 17 de diciembre.

¿Cuándo se paga el Bono Vocal de Mesa?

Según explicó la Tesorería General de la República en su cuenta de X (Twitter), organismo encargado del pago del Bono Vocal de Mesa, el dinero se entregará durante esta semana.

¿Dónde consultar si me pagaron el bono?

Para consultar si te pagaron el Bono Vocal de Mesa debes ingresar a la página web de la Tesorería General de la República (AQUÍ). Una vez dentro del sitio, haz clic en Consultar pago Bono Vocal de Mesa, luego digita tu RUT y pincha en Consultar, y listo. Automáticamente se te informará si recibiste el pago o no.

Si necesitas más información, puedes comunicarte con la mesa de ayuda de la Tesorería General llamando al 2 2768 98 00 para consultar sobre tu pago.

¿Cuál es el monto del Bono Vocal de Mesa?

El monto del bono corresponde a dos tercios de Unidad de Fomento (UF), además del incremento de 0,22 (UF) para los vocales de mesa nuevos que hayan asistido a la capacitación. Cabe aclarar que el pago no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno

En cuanto a la forma de pago, el Bono Vocal de Mesa se puede entregar a través de un cheque nominativo al domicilio o por depósito en la cuenta bancaria.