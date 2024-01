El pasado 17 de diciembre se realizó el Plebiscito Constitucional 2023 en el que se rechazó la nueva propuesta de nueva Constitución en Chile. Ese día las elecciones fueron obligatorias y miles de personas trabajaron como vocales de mesa.

Por ello, quienes cumplieron dicha labor obligatoria serán recompensados con el Bono Vocal de Mesa, cuya fecha de pago ya fue confirmada por el Servel, aunque el dinero será entregado por la Tesorería General de la República.

¿Cuándo pagan a los vocales de mesa?

Según informó el Servel en redes sociales, el pago a los vocales de mesa será 30 días después del Plebiscito, es decir, debería ser el martes 16 de enero .

Esto es importante de aclarar, ya que muchas personas pensaban que el pago se realizaría dos días de las elecciones. Sin embargo, desde el Servel indicaron que “dicha información es de procesos anteriores. Para el pago correspondiente al Plebiscito Constitucional 2023, el plazo es de 30 días tras la realización del Plebiscito y será pagado por Tesorería General de la República”.

¿Cómo saber si me pagan el Bono Vocal de Mesa? Consulta con tu RUT

Si fuiste vocal de mesa o miembro de Colegio Escrutador para las últimas elecciones del 17 de diciembre y completaste el formulario que se dispuso en los locales de votación, recibirás el Bono Vocal de Mesa.

No obstante, si deseas ver si eres beneficiario y la eventual fecha de pago del beneficio debes ingresar AQUÍ solo con tu RUT.

¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

Si cumpliste la labor de vocal de mesa en las últimas elecciones recibirás un pago de dos tercios (2/3) de UF, lo que se traduce en cerca de $24.500.

Adicional a ese monto, las personas que fueron vocales de mesa por primera vez y asistieron a la capacitación el día previo a las elecciones, obtendrán un pago adicional de 0,23 UF, que son cerca de $8.400, con lo que reciben en total cerca $32.900.

Cabe aclarar que estos montos no constituirán remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponibles ni tributables y no estarán afectos a descuento alguno.

¿Cómo se paga el Bono Vocal de Mesa? Revisa si es depósito o retiro presencial

El Bono Vocal de Mesa se paga de dos formas:

Depósito cuenta bancaria si está inscrita en la Tesorería General de la República.

si está inscrita en la Tesorería General de la República. Pago presencial por caja Banco Estado o BancoEstado Express.

Cabe recordar que el pago se puede cobrar hasta cinco años después, adjuntando el acta de constitución de la mesa donde ejerciste funciones.

¿Por cuántos años seguiré siendo vocal de mesa?

Una vez que fuiste designado como vocal de mesa, tendrás que cumplir dicha labor durante cuatro años consecutivos.

En dicho periodo debes ejercer la labor en todas las elecciones que se realicen, sin importar cuantas sean, incluyendo primarias y segundas vueltas.