Viral se hizo en TikTok un video en que una mujer estadounidense, que vive en Chile, comenta sobre la eficiencia de las votaciones en nuestro país, y se refiere a las grandes diferencias con Estados Unidos.

¿Qué dice la mujer en el video?

El video es de una mujer llamada Sam Westphal, que lleva años viviendo en Chile. En el registro audiovisual publicado en TikTok, la extranjera enumeró varios aspectos que le sorprendieron sobre el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, en el que ganó la opción En Contra.

La tiktoker comenzó advirtiendo que no iba a hacer la comparación entre los procesos electorales de Chile y Estados Unidos, “porque siento que no es justo hacerla por el tamaño de la población“.

“Algo interesante es que en Chile el voto es obligatorio. Al principio no me gustaba, pero ahora sí. Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, con su deber cívico. Si no votas, eres multado”, manifestó Sam.

El segundo aspecto que la sorprendió fue la “ley seca“, que consiste en un periodo de tiempo en que no se puede comprar alcohol mientras se desarrolla una elección, lo que aplica para plebiscitos, municipales, parlamentarias y presidenciales.

También reconoció que le gustó que la ciudadanía ejerza su derecho a voto durante un día que se declare feriado irrenunciable: “Muchas tiendas están cerradas. Hay un número reducido de negocios que puede abrir, pero tienes que votar. Amé eso. Estados Unidos, toma nota“.

Mira el video de TikTok a continuación:

Sorpresa por conteo de votos a mano

La tiktoker también se vio muy sorprendida por cómo en Chile los votos son contados por personas. “Yo estaba como ‘cómo mierd… pretenden contar los votos a mano’, pero ahora entiendo”, declaró Sam en el video.

“Pones tu voto públicamente en esta urna de plástico transparente sellada a través de una abertura. Me gusta eso también, ya que puedes ver los votos y también transmiten en televisión algunas de las mesas contando los votos. Algo interesante es que dicen en voz alta el voto mientras lo sacan, es muy interesante. No creo que esto funcione en Estados Unidos porque votamos por tantas cosas, como 20 cosas en una boleta, y hay 330 millones de personas. Pero fue muy interesante y me gustó observarlo”, manifestó la joven norteamericana.