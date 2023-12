¿Hasta cuándo me puedo excusar por no ir a votar en el Plebiscito Constitucional en Chile?

“¿Hasta cuándo me puedo excusar por no ir a votar?” es una pregunta que seguramente te haces hoy si no puedes emitir tu voto. El Plebiscito Constitucional ya está en marcha y dentro de unas horas se conocerá el resultado de estas elecciones. Sin embargo hay personas que no pueden hacerlo por distinto motivos y en esos casos deben excusarse para evitar multas.

¿Hasta cuándo me puedo excusar por no ir a votar?

Si no puedes votar hoy no debes excusarte,solo tienes que esperar a ser citado por un Juez de Policía Local a quien deberás presentar tus excusas. Debes saber que solo son válidos estos motivos:

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral el día de las elecciones.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

¡ Importante! Si tu excusa es estar a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral debes dejar una constancia en Carabineros hoy domingo 17 de diciembre. El trámite se realiza de forma presencial, pero puedes ahorrar tiempo acelerando el trámite en Comisaría Virtual siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.comisariavirtual.cl.

Haz clic en “Constancia Plebiscito”.

Inicia sesión con tu Clave Única.

Completa el formulario con datos personales y electorales.

con datos personales y electorales. El sistema te entregará un folio.

Finalmente, deberás acercarte a una comisaría para validar el folio. Luego recibirás un mail con la constancia.

Esa constancia debes guardarla para presentarla como prueba al Juez el día que te citen.

¿A qué comisarías puedo ir?

Puedes ir a cualquier comisaría, subcomisaría, prefectura, tenencia o retén de Carabineros. Para conocer cuáles son las más cercanas a ti ingresa aquí.

¿Cuál es la multa por no votar?

Si no votas y no cumples ninguna de estas excusas, tendrás que pagar una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, es decir entre $32.100 y $192.650 aproximadamente.

¿Dónde voto?

Para saber dónde votas revisa en consulta.servel.cl con tu RUT. Podrás votar hasta las 18:00 horas y tienes que llevar tu carnet o pasaporte.