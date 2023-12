Con cuánta distancia de tu local de votación te puedes excusar para no votar en Chile

Comenzó el Plebiscito Constitucional 2023 al que deben asistir a votar obligatoriamente todas las personas habilitadas por el Servel, sin embargo, existen votantes que por diversos motivos se encuentran lejos de su local de votación y que no podrán sufragar. Si eres una de estas personas, a continuación, te contamos qué puedes hacer.

¿Qué tan lejos debo estar de mi local de votación para excusarme?

Para excusarte debes estar a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral. En el caso de que cumplas esta causal, debes seguir estos pasos:

Entra a la Comisaría Virtual con tu Clave Única, entre las 00:00 y las 23:59 horas del día 17 de diciembre. En el sitio web debes completar el formulario con los datos personales. Luego, debes descargar el folio con el cual tendrás que ir a la unidad policial más cercana para validar dicho documento. Tras esto, recibirás un email con la certificación de la constancia. Guarda el comprobante de la constancia. Cuando recibas el llamado del Juzgado de Policía Local, deberás acudir a excusarse ante el Juez con el comprobante de la constancia realizada el día del Plebiscito Constitucional.

Cabe aclarar que al sacar el folio por la Comisaría Virtual aceleras el trámite, ya que luego solo necesitas la firma de Carabineros. Sin embargo, este paso no es obligatorio y en caso de que no tengas internet o no entiendas cómo hacerlo, puedes dirigirte directamente a una comisaría y allí te ayudarán a hacer todo el trámite.

¿Cómo saber mi unidad policial más cercana?

Tras hacer el trámite en la Comisaria Virtual, puedes ir a una comisaría, subcomisaría, prefectura, tenencia o retén de Carabineros. Para encontrar la unidad más cercana a tu domicilio puedes ingresar AQUÍ, seleccionar tu región y comuna, y hacer clic en Ver Más Información.

¿Qué pasa si no tengo Clave Única o perdí mi contraseña?

En caso de que no tengas Clave Única puedes ingresar AQUÍ y seguir estos pasos:

Una vez en el sitio web del Registro Civil, haz clic en “Iniciar trámite”. Completa tu RUN, número de documento, correo electrónico y número de celular, y haz clic en “Ingresar solicitud”. Revisa la disponibilidad de días y horas. Para seleccionar la videoconferencia, haz clic en “Agendar”. Haz clic en “Sí, autorizo” y luego en “Ok”. Como resultado del trámite, habrás agendado una videoconferencia para obtener tu Clave Única. Recibirás la confirmación y el link de la cita en tu correo electrónico. Para consultas, llama al 600 360 3303.

En caso de haber olvidado tu contraseña, debes ingresar AQUÍ, digitar tu RUT y seguir los pasos que se te indiquen.

¿Qué otras excusas hay para no votar en el Plebiscito?

Existen solo otras tres excusas para no votar en el Plebiscito Constitucional:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Algún impedimento grave, que debe ser comprobado debidamente ante el juez competente.

En el caso de estas excusas no es necesario acudir a Carabineros, sino que solamente hay que esperar a ser citado por el Juez de Policía Local correspondiente al domicilio electoral en los meses siguientes al Plebiscito.

El día de la citación se debe comprobar con algún documento que la excusa es válida.

¿Cuáles son las multas por no votar?

Las multas por no votar en el Plebiscito Constitucional van desde las 0,5 unidades tributarias mensuales a las 3 UTM, que corresponde a aproximadamente a $32.108 hasta $192.648.