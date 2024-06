El séptimo retiro suma una nueva propuesta, luego de que un diputado ingresara un proyecto al Congreso. Tras esto, son tres las iniciativas relacionadas con retiros de fondos de pensiones las que tendrán que analizar los parlamentarios.

¿En qué consiste el nuevo proyecto del séptimo retiro?

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley que busca permitir un retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales de la AFP.

“En vista de que aún se mantiene el clamor popular exigiendo un nuevo retiro de los fondos previsionales, este parlamentario (…) viene en dar cumplimiento a su función de representar el sentir ciudadano y presenta, una vez más, una reforma constitucional que permite un nuevo retiro del 10 % de los fondos previsionales”, dijo el diputado Rivas.

La propuesta se asemeja los tres primeros retiros de 10% que fueron aprobados. En caso de aprobarse la ley, el dinero retirado no será objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, a menos de que se trate de una deuda de pensión de alimentos.

¿Cuáles son los otros proyectos del séptimo retiro?

De forma paralela, existen otros dos proyectos del séptimo retiro. Uno de ellos, propone un retiro de hasta 15% de los ahorros, mientras que el otro permite un retiro de hasta el 50% para la compra de la vivienda.

“Se va a juntar este proyecto (del 10%) con otras iniciativas de otros parlamentarios que estamos en concordancia con que la gente necesita plata hoy día. Y más que necesita plata, necesita acceso a su plata que es fruto de su trabajo, de su esfuerzo”, destacó el diputado Rivas.

¿Cuándo se discute en el Congreso?

Los proyectos anteriores estaban congelados en el Congreso, puesto que todavía no se cumplía el plazo de 12 meses para volver a discutir la medida, desde el rechazó del sexto retiro.

Sin embargo, eso cambio el 7 de junio y las iniciativas pueden retomar su discusión. No obstante, todavía no se ha fijado una fecha para ello. De todas formas, considerando el escenario sociopolítico de país, es probable que aquello ocurra muy pronto.

¿Están los votos para aprobar el séptimo retiro?

Algunos parlamentarios ven lejana una pronta aprobación del séptimo retiro, puesto que otras iniciativas tienen urgencia en el Congreso. El diputado de RN, Miguel Mellado, dijo a Radio U. de Chile que hay que ser claro con la gente. “Las tramitaciones, la prioridad en las comisiones y en la Sala, la tienen los proyectos de ley del Ejecutivo con urgencia”, reconoció.

Mellado sostiene que es difícil que el proyecto avance en los próximos dos años. “La verdad es que el Gobierno no tiene, ya lo he dicho públicamente (…) no tiene interés en el proyecto de retiro. La gran mayoría de los parlamentarios del oficialismo que tú conversas en Sala van a seguir la iniciativa del Gobierno, como lo han seguido siempre”, agregó.

Si bien eso es cierto, recientemente la bancada del PPD e independientes puso un ultimátum al Gobierno y aseguraron que si no se avanza en la reforma de pensiones, apoyarán el séptimo retiro.

“Nosotros hemos tomado una decisión. O hay reforma o hay retiro, pero nosotros no le vamos a seguir cuidando la plata a las AFP”, dijo el diputado Jaime Araya.

“La consigna es o hay reforma de pensiones o tendrá que haber retiros. La derecha económica chilena tiene secuestrados a los pensionados del país”, agregó el diputado Raúl Soto.

Habrá que esperar para ver si prontamente se pone una fecha a la discusión del séptimo retiro o si continuará estancado.