Esta semana, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una indicación para prohibir el ingreso a partidos de fútbol profesional a personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La medida fue ingresada a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas en el marco de la ley que busca modificar Estadio Seguro. “Nos parece que, si una persona tiene dinero para ir al estadio, claramente debe tener también dinero para pagar su pensión”, afirmó Manouchehri.

¿Cómo saber si soy deudor de pensión de alimentos? Así puedes sacar tu certificado

Para revisar si debes pensión de alimentos en Chile tienes que ingresar a este ENLACE para acceder al sitio web del Registro Civil y seguir las siguientes instrucciones:

Una vez dentro del sitio web del Registro Civil pulsa en “Antecedentes” y selecciona el certificado que necesites: Certificado general deuda alimentos con alimentarios.

Certificado general deuda alimentos. Escribe tu RUT y ClaveÚnica. Verifica el correo electrónico, y haz clic en “Continuar”. Escribe el RUT de la posible persona deudora y luego selecciona “agregar al carro”. Como resultado del trámite, habrás solicitado el certificado de deuda de pensión de alimentos, el que será enviado al correo electrónico que ingresaste.

En caso de que la persona no esté incorporada en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (informado por algún tribunal), el sistema entregará la siguiente información: “los datos ingresados no cumplen los requisitos para emitir este certificado”. Es decir, no existe un certificado de no deudor.

¿Cuántos meses sin pagar se deben tener para estar en el registro de deudores de pensión de alimentos?

Serás anotado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos si debes tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos de pensiones de alimentos, con una resolución judicial que así lo ordene.

Cabe recordar que el Registro Civil almacena la información recibida directamente desde los tribunales de familia, por lo que cualquier duda y trámite respecto a este tema se debe hacer en los tribunales correspondientes.

¿Quiénes pueden pedir el certificado de deudas de pensión de alimentos?

Según establece el portal de ChileAtiende, no todos pueden pedir el certificado de deudas de pensión de alimentos, sino que solo pueden solicitarlo:

El deudor o deudora de alimentos.

de alimentos. Personas beneficiadas de los mismos o su representante legal.

Además, podrán consultarlo:

Los tribunales de familia con competencia en asuntos de familia.

con competencia en asuntos de familia. Órganos de la administración del Estado y entidades públicas.

y entidades públicas. Toda otra persona o entidad con obligación de consulta según lo determine la ley.

No solo se prohibirá ir al estadio: Las otras medidas para asegurar el pago de la pensión de alimentos

Aparte del proyecto de ley que buscar prohibir el ingreso al estadio de los papito corazón, como se les conoce popularmente, existen una serie de otras medidas que buscan asegurar el pago de la pensión de alimentos:

Retención de la devolución de impuestos .

. Retención de parte de los fondos de un crédito bancario que pida la persona deudora por 50 UF o más.

que pida la persona deudora por 50 UF o más. Si el deudor o deudora vende una propiedad , se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados.

, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados. En el caso de la compraventa de vehículos motorizados , el Servicio de Registro Civil e Identificación solo puede inscribir la transferencia de dominio si se acredita que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos adeudados.

, el Servicio de Registro Civil e Identificación solo puede inscribir la transferencia de dominio si se acredita que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos adeudados. Se le puede negar la licencia de conducir .

. No podrán solicitar la emisión ni renovación del pasaporte . En casos calificados, el tribunal podrá autorizar su emisión, pero con una vigencia limitada.

. En casos calificados, el tribunal podrá autorizar su emisión, pero con una vigencia limitada. Retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.

de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil. Inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos o bonos del Estado.

económicos o bonos del Estado. Retenciones de remuneraciones para el pago de la deuda.

para el pago de la deuda. Pago de la deuda con la indemnización por años de servicio del deudor despedido del trabajo.