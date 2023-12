Este domingo 17 de diciembre es el Plebiscito Constitucional y por eso hoy sábado es la capacitación de vocales de mesa. Sin embargo, no todos los vocales deben hacerlo. Revisa a continuación a qué hora es, quiénes deben ir y qué pasa si no lo haces.

¿A qué hora es la capacitación de vocales de mesa?

A las 15:00 horas de hoy sábado 16 de diciembre las personas designadas como vocales deberán acudir a su local de votación para proceder a la constitución de mesas y elegir los cargos de presidente, secretario y comisario. Para ello deben asistir al menos tres vocales.

Durante la misma instancia se realizará una capacitación a los vocales de mesa que han sido designados en este cargo por primera vez. Se les enseñará todo lo necesario para cumplir su labora en las elecciones del día siguiente.

¿Dónde es la constitución de mesas y la capacitación?

La constitución de mesas y la capacitación de vocales de mesa se realiza en el local de votación que te designaron.

Si no sabes cuál es puedes consultarlo con tu RUT en consulta.servel.cl. Allí podrás revisar la dirección y la mesa en la que te corresponde trabajar.

¿Qué pasa si no asisto a la capacitación de vocales de mesa?

Pese a que la capacitación de vocales de mesa es obligatoria, no existen multas por no asistir. No obstante, las personas que no lo hagan no recibirán el pago adicional por la capacitación.

¿Cuánto se les paga a los vocales de mesa?

Los vocales de mesa reciben un bono compensatorio por su labor. En este Plebiscito el pago será de 2/3 UF, es decir cerca de $24.302.

Adicionalmente, los vocales que desarrollen por primera vez esta función, deberán asistir a la capacitación obligatoria recibiendo un bono adicional de 0,22 UF.

¿Cuál es la función de los vocales de mesa?

Si eres vocal de mesa, mira estos videos explicativos del Servel sobre las funciones que deberás cumplir en el Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre: