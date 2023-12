Este domingo 17 de diciembre es el Plebiscito 2023 donde se votará aquella propuesta de nueva Constitución entregada por el Consejo Constitucional y que buscará reemplazar a la actual carta magna redactada en 1980.

Como suele ser habitual, antes de cada votación, se debe cumplir un importante proceso que es constituir las mesas con el fin de que estén dispuestas y habilitadas a los votantes en el día de cada proceso electoral o constitucional.

¿Cuándo se constituyen las mesas electorales 2023? Horario y quiénes deben asistir

De acuerdo a lo estipulado por el Servicio Electoral de Chile (Servel), las mesas se deben constituir a partir de las 15:00 horas de este sábado 16 de diciembre.

Recordemos que este proceso tiene la finalidad de determinar, mediante votación de los vocales, quiénes ocuparán los roles de presidente, secretario y comisario.

Esta elección requiere la presencia de al menos tres vocales de mesa . En el caso de que no se cumpla con este requisito, la mesa no podrá establecerse y se generará un acta, denominada “Nº 033-1 (‘Acta de no constitución de Mesa’)”, donde se registrará la asistencia y ausencia de los vocales.

¿A qué hora abren y cierran las mesas el 17 de diciembre?

La jornada electoral del domingo 17 de diciembre se inicia a las 8:00 horas, momento en el que comienzan a funcionar las mesas receptoras de sufragios.

Por otra parte, las votaciones concluyen a las 18:00 horas, a menos que algún elector desee sufragar, según lo establece el Cronograma del Plebiscito Constitucional 2023.

¿Puedo excusarme de votar en el Plebiscito 2023?

Sí, aunque debes cumplir una importante condición y desde ya te adelantamos que no es para todos. Es decir, puedes excusarse aquellos votantes que se encuentren a más de 200 km de su domicilio electoral durante el día de las elecciones.

En ese contexto, si cumples con lo anterior y necesitas presentar tu excusa debes seguir una serie de pasos que te detallaremos a continuación:

Acceder a Comisaría Virtual con Clave Única entre las 00:00 y las 23:59 horas del 17 de diciembre. Completar el formulario con los datos personales. Descargar el folio y presentarlo en la unidad policial más cercana para validar su autenticidad. Conservar el comprobante de la constancia. Cuando sean llamados por el Juzgado de Policía Local, presentarse ante el juez con el comprobante de la constancia.

Conoce otras excusas válidas para no votar

Enfermedad

Ausencia del país

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

¿Qué pasa si no voto?

Cabe recordar que este proceso es obligatorio y en caso de no votar te arriesgarás a multas cursadas por el Juzgado de Policía Local.

En caso de optar por no ejercer tu voto el domingo 17 de diciembre, estarás sujeto a una multa que varía entre 0.5 y 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a un rango de $32.000 a $192.000 pesos.

Es importante destacar que previo a la imposición de la sanción, serás citado a comparecer ante el Juzgado de Policía Local, brindándote la oportunidad de presentar excusas. Recuerda que en caso de negarte a cumplir con la multa, te expondrás a recibir una sanción más severa.

Revisa tus datos electorales

Conoce tus datos electorales a través de https://consulta.servel.cl/. Allí podrás revisar tu mesa, local de votación, si eres vocal de mesa y otros datos importantes para el Plebiscito Constitucional 2023.