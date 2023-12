Constitución de mesas: Cuándo es, quiénes deben asistir y qué pasa si no me presento

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del Plebiscito de Salida de la Nueva Constitución que se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre.

Antes de las votaciones, los vocales de mesa designados por el Servel se deberán reunir para la constitución de mesas, proceso de gran relevancia para la realización de las elecciones.

¿Cuándo y a qué hora es la constitución de mesas?

Las personas designadas como vocales de mesa deben asistir previamente al local de votación a las 15:00 horas del sábado 16 de diciembre, para la constitución de mesas y para recibir la capacitación del Servel.

¿Para qué sirve la constitución de mesas?

La constitución de mesas tiene como objetivo definir, a través de votación entre los vocales, a las personas que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y comisario. Esto siempre y cuando asistan al menos tres vocales de mesa del total.

En caso de no presentarse al menos tres vocales, dicha mesa no podrá constituirse y, por ende, se levantará un acta en la que se dejará constancia de aquellos vocales que asistieron y los que no en el formulario “Nº 033-1 (‘Acta de no constitución de Mesa’)”.

¿A qué hora deben llegar los vocales de mesa el día del Plebiscito?

Los vocales de mesa deben llegar a su mesas a las 7:30 para poder constituirlas y que las personas puedan empezar a votar. La instalación deberá realizarse a más tardar a las 10:00 horas.

¿Cuánto pagan a los vocales de mesa?

Las personas que ejerzan como vocales de mesa en el Plebiscito de Salida reciben un pago por el desempeño de sus funciones durante el proceso, el cual corresponde a 2/3 de UF.

Quienes sean vocales por primera vez, a ese monto se le sumará un pago de 0,22 UF.

Estas bonificaciones serán pagada por la Tesorería General de la República mediante un cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario, o bien, depositando en la cuenta bancaria que él indique al efecto.

¿Qué pasa si soy vocal pero no voy el día del Plebiscito?

Las personas designadas como vocales de mesa que no se presenten el día del Plebiscito y no se hayan excusado en el periodo correspondiente, incurren en una infracción electoral, que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 UTM, es decir, de $127.920 a $511.680, aproximadamente.

Cabe recordar que el periodo para excusarse ya terminó.