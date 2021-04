La gente que recibe bonos, no sale a trabajar: La polémica frase del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía

A días de finalizar su período al mando de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía realizó polémicas declaraciones sobre los beneficios que entrega el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus. En conversación con Radio Futuro, el agrónomo aseguró que las personas que reciben bono, prefieren no salir a trabajar.

Consultado sobre el impacto de los beneficios entregados por el Gobierno a la población, Ariztía dijo que no es fácil decir si ha sido suficiente o no. No obstante, explicó que en el sector agrícola no ha faltado trabajo, porque se declaró actividad esencial.

En esa línea, aseguró que falta mano de obra, porque al recibir bonos del Gobierno, la personas prefieren no trabajar. "Nos falta gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos del gobierno (…) Las mismas personas que buscan trabajo así lo explican: 'Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar'", remarcó el empresario.

"Yo digo: 'Por qué no aprovechas otra oportunidad. Trabaja y además recibe los bonos' (…) Es un poco el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla", añadió.

Asimismo, destacó que advirtió al Presidente Piñera sobre un posible riesgo ante la entrega de bonos. "Le hicimos ver al Presidente de la República… de tener cuidado, de buscar alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar además, porque sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos en una desgraciada pandemia en que al final al Estado también los recursos se le terminan. Esa parte quizás mucha gente no tiene la capacidad para analizarla".



"El Presidente tiene que hacer cumplir las normas"

En cuanto al tercer retiro de 10% de pensiones, proyecto que está en discusión en el Senado y que el Mandatario envió al Tribunal Constitucional para frenar, el presidente de la SNA dijo que no es fácil dar una respuesta de algo que se transformó en un tema político, que en dar solución a la gente que lo necesita.

"El Presidente tiene que hacer cumplir las normas y las leyes, y al haber un proyecto inconstitucional, tiene que enviarlo al TC para que resuelva. En Chile, tenemos que aprender a hacer las cosas en orden y cumpliendo nuestras leyes", sostuvo.



Igualmente, manifestó que un eventual nuevo estallido no es el camino a tomar. "Hay que seguir la prudencia y unificar distintas posiciones. No voy a incitar a la violencia de ese tipo ni mucho menos. Ya somos maduros para tomar decisiones dentro de un ámbito de rectitud", comentó.

Impuesto a los super ricos

Respecto del impuesto a los super ricos, proyecto que hoy mismo se discute en la Cámara de Diputados, Ricardo Ariztía dijo que entiende que la situación del país, pero no cree que la solución sea "aumentar y aumentar impuestos".

"Están viendo cómo sacarle dinero a las grandes empresas o los grandes empresarios, pero esos se van a ir del país y otros van a dejar de invertir y pagan la cuenta los propios trabajadores al quedarse sin empleo. Los países que quieren crecer y desarrollarse bajan los impuestos", concluyó.