Tercer Retiro 10% | Comisión de Constitución del Senado aprueba idea de legislar y se despacha a la Sala

A eso de las 15:50 horas concluyó la discusión del Tercer Retiro de los fondos previsionales en la Comisón de Constitución del Senado, donde se estaba discutiendo la pertinencia de tramitar el proyecto.

Y finalmente la idea de legislar la iniciativa fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra, por lo que es despachada a la Sala, donde se debe debatir y votar también general.

A favor de legislar, votaron los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (Ind) y Alfonso de Urresti. Por su parte, se manifestaron en contra Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

En la votación se puede aprobar o rechazar la moción. En caso de ser rechazada, se detiene el trámite y no será ley.

En contraste, si se aprueba, el tercer retiro regresará a la Comisión de Constitución, donde se votará en particular. Luego, volverá a la Sala, donde se deliberará si existen o no indicaciones. En caso de no haber observaciones, el tercer retiro podría ser ley.

Mientras que si se aprueba con indicaciones, estas deben volver a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se deberán votar los nuevos textos. Si se aceptan, podrá ser despachada, por su parte, si se reprueban, deben ser analizadas en Comisión Mixta.