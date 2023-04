Hace un par de días el Gobierno anunció un proyecto de ley que busca aumentar del sueldo mínimo en Chile de manera paulatina hasta alcanzar los $500 mil brutos mensuales en julio de 2024. Junto a esta iniciativa, se busca entregar un subsidio a las pymes que tengan trabajadores que reciban el mínimo en Chile, de manera que puedan concretar sin dificultades el alza salarial.

La discusión de ambas ideas ya está siendo trabajada en Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que aprobó de manera unánime la idea de legislar el aumento del salario mínimo, sin embargo, no se ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto al apoyo monetario que recibirán las pequeñas y medianas empresas.

¿Qué pasará con las pymes ante el aumento del sueldo mínimo?

Según informó la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, la oposición no apoyó el subsidio a las pymes, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con estas pequeñas y grandes empresas.

“Lamentablemente no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley, en particular porque la oposición no puso a disposición sus votos, señalando que requería previamente que hubiese algún tipo de acuerdo con las pymes”, explicó Jara.

Los parlamentarios alegan que antes que de establecer una propuesta de ley para las pymes, se debe conversar con los empleadores. De todas maneras, la ministra Jara ya adelantó que: “no es contradictorio subir el salario mínimo y apoyar a las pymes”.

Cabe recordar que la semana pasada 11 gremios Pyme enviaron un texto a los diputados para no seguir adelante con el debate del proyecto. Esto luego de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, les ofreciera un subsidio que no cumplió con sus expectativas.

“Solicitamos de forma conjunta al Parlamento, no avanzar en la discusión del proyecto de ley del Salario Mínimo, hasta que las organizaciones gremiales podamos contar con los insumos adecuados y pertinentes de la discusión y así poder concretar una propuesta consensuada entre nuestras organizaciones Mipymes", escribieron.

Cabe aclarar que con el aumento salarial del año pasado, se acordó entregar un subsidio a las pymes de $26.000 por trabajador que recibía el mínimo hasta enero de 2023, mientras que el monto subió a $32.000 pesos hasta abril de 2023. Un acuerdo similar se busca lograr ahora.

El proyecto del aumento del salario mínimo podría demorar

Sin los votos de la oposición, es complejo que proyecto de ley que aumenta el salario mínimo en Chile se pueda despachar rápidamente. Por lo pronto, el objetivo es alcanzar un acuerdo con las pymes y así seguir avanzando en la iniciativa.

Sin embargo, desde el Gobierno se han mostrado molestos por la demora de avanzar en el proyecto: "Son los mismos que se negaron a aprobar una reforma tributaria, que permite que hayan más ingresos para apoyar a las pymes, los que están pidiendo escuchar a las pymes", criticó Jeannette Jara.

Además, parlamentarios de la derecha pidieron que el proyecto antes pase por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, lo que hará que la tramitación del proyecto demore un par de semanas más.

De hecho, ya está confirmado queno se podrá votar antes de las elecciones de constituyentes del 7 de mayo. Incluso, luego de que se logre aprobar en la Cámara, el trámite debe ser discutido en el Senado, por lo que no hay una fecha para que pueda ser aprobado. De todas maneras, si la discusión demora más tiempo, igualmente el aumento salarial será retroactivo.

Así subirá el sueldo mínimo Chile

Sueldo mínimo actual: $410.000

$410.000 1 de mayo 2023: $440.000

$440.000 1 de septiembre 2023: $460.000

$460.000 1 de julio 2024: $500.000

En caso de que la inflación anual de 2023 supere el 6%, en enero del próximo año el salario mínimo aumentaría de $460.000 a $470.000.