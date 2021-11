El timonel del PC insinúo que el programa no se puede cambiar por falta de tiempo y el propio candidato le contestó que las modificaciones van sí o sí

En medio de la carrera presidencial de segunda vuelta tanto los candidatos José Antonio Kast como Gabriel Boric centran sus fuerzas en lograr la mayor cantidad de apoyos de la ciudadanía y la clase política.

Dentro de este escenario, el representante de Apruebo Dignidad logró conglomerar consigo a todo el bloque opositor de centro izquierda y se abrió al mundo social, sumando a la doctora Izkia Siches a su equipo.

Y fue la propia expresidenta del Colegio Médico la que insinuó que en un eventual gobierno del actual diputado, le gustaría trabajar con la actual subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Sin embargo, aún sobresalen controversias entre la candidatura de Boric y el Partido Comunista.

Jadue y los votantes de Parisi

Franco Parisi fue sin duda la gran sorpresa de las elecciones. El candidato no puso un solo pie en Chile durante todo el proceso y mantiene una orden de arraigo vigente por el no pago de la pensión alimenticia, aun así logró juntar casi 900 mil votos, el 12,8% de los escrutinios.

Y son precisamente esos cerca de 900 mil votos a pelearse entre en la segunda vuelta. Sin embargo, el exprecandidato y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó duramente al votante de Parisi, tachándolos como “tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo”.

Teillier y cambios al programa

Una de las críticas al Boric es el programa presidencial, que es considerado por muchos especialistas como alejado de la realidad por el alto costo. Ahí radica en que al interior de la campaña se quieran moderar algunos aspectos.

Sin embargo, Guillermo Teillier (PC), no ve con buenos ojos una modificación completa al programa, “estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro”.

Fue el mismo Boric quien hizo eco de las declaraciones del presidente del Partido Comunista indicando que las modificaciones van sí o sí. “Nos hemos juntado con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones ¿Si no para qué uno habla?”.