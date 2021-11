Pedro Pascal se ha posicionado como uno de los actores más reconocidos de la industria hollywoodense, sobre todo en materia de televisión, al protagonizar producciones como Game of Thrones y el spin off de Star Wars The Mandalorian. Pero ahora se dio un momento para manifestar su apoyo a Gabriel Boric en la previa al balotaje de las Elecciones 2021.

A diferencia de otras figuras públicas que han insinuado su postura sin confirmaciones certeras, Pascal llamó directamente a votar por la opción de Apruebo Dignidad, en un mensaje que replicó tanto en Twitter como en Instagram.

Pedro Pascal: ¿Cómo le entregó su apoyo a Gabriel Boric?

"#Boric #Presidente #Chile ������", escribió Pedro Pascal en sus cuentas oficiales y verificadas, zanjando toda discusión, anulando cualquier duda.

Esto al aparecer con una polera blanca que en el pecho tiene agregado digitalmente el logo de campaña de Boric.

En el caso de Twitter, el intérprete se ganó más de 78 mil "me gusta" y cerca de 25 mil retuits, además de ser citado más de 7.300 veces.

En tanto, el mismísimo Gabriel Boric reaccionó ante la publicación de Pascal, enviándole de vuelta unas palabras al actor.

"Gracias Pedro por el apoyo! Acá te esperamos en Chile Bandera de Chile", sostuvo el candidato de Apruebo Dignidad.