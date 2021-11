Elecciones Chile 2021 | ¿Cómo saber dónde me toca votar? Consulta con tu RUT en el Servel AQUÍ

Quedan exactamente cinco días para las tan esperadas elecciones. Este domingo 21 de noviembre, a partir de las 8.00 horas y hasta las 18.00 horas, la ciudadanía podrá ejercer su derecho a sufragio y elegir un Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.

Los candidatos presidenciales son Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), Franco Parisi (Partido de la Gente) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Mientras que, los candidatos parlamentarios y de consejeros regionales varían dependiendo de cuál es tu distrito y circunscripción electoral. Haz la consulta AQUÍ con tu RUT.



¿Cómo saber dónde me toca votar?

Para conocer dónde te toca votar debes consultar tus datos electorales en el sitio web de Servel.

Para ello, haz clic AQUÍ.

Una vez dentro, escribe tu RUT sin puntos y con guion, y haz clic en “Consultar”.

Y listo, la plataforma te indicará la dirección de tu local de votación, tu mesa de votación e incluso si fuiste designado vocal de mesa.

Recuerda que las votaciones son voluntarias, por tanto quienes no asistan, no incurrirán en ninguna infracción y no recibirán ninguna última. El único documento que se necesita para votar el la cédula de identidad o el pasaporte, incluso aquellos que vencieron desde octubre de 2019.