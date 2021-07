Servel | ¿Cómo saber si debo ser vocal de mesa en las elecciones primarias?

Las próximas elecciones en nuestro país, serán el domingo 18 de abril a lo largo de todo el territorio nacional con el fin de elegir a los candidatos que van a las elecciones presidenciales de noviembre.

En esta ocasión y hasta el momento los representantes son de Chile Vamos y Apruebo dignidad. Por parte del oficialismo, se presenta Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

Por el bando de la oposición, van con Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), quienes han demostrado sus posturas a la ciudadanía mediante diversos medios inlcuyendo los debates en televisión.

En estos comicios podrán votar todas las personas, sin importar si son o no militantes de algún partido político. Quienes no podrán votar son las personas que pertenezcan a conglomerados que no participen en primarias.

Como los son, la Democracia Cristiana (DC), Partidio Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), entre otros.

Bajo el mismo contexto, hace algunas semanas el Servicio Electoral publicó el listado oficial de vocales de mesa. A continuación, te contamos cómo saber si fuiste seleccionado.



Elecciones Primarias | ¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Para saber si fuiste seleccionado como vocal de mesa, debes ingresar a Consulta.servel.cl con tu RUT sin puntos y con guión, de esta forma verás todos los datos electorales.

Si debes cumplir como vocal, local de votación, mesa correspondiente, miembro del colegio escrutador y si estás o no habilitado para sufragar.