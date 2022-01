Hoy sábado 8 enero se conmemoran 73 años desde que se aprobó el voto femenino en Chile, ya que este fue aprobado en 1949, generándose de esta manera la ley N°9.292, la cual concede el derecho a voto a todas las mujeres del territorio nacional tanto en las elecciones como en las parlamentarias.

La primera votación donde hubo participación de las mujeres como votantes fue en 1952, donde Carlos Ibañez del Campo fue el Presidente electo de la época.

Es importante destacar para que no se preste como motivo de confusión, en 1934 las mujeres sí podian votar pero solo en las elecciones municipales y las votantes debían saber leer y escribir, en caso de no tener aquellos conocimientos no se permitía el voto.

Y sin ir más lejos, durante las pasadas Elecciones Presidenciales 2021 el porcentaje mayor de votantes fue de mujeres. En la Primera Vuelta Presidencial del 21 de noviembre se registró un 58% de participación de mujeres entre 30 y 50 años y un 53% de mujeres menores de 30 años.

Mientras que en la Segunda Vuelta Presidencial realizada el 19 de diciembre aumentó en un 10% más la participación, ya que la participación de mujeres entre 30 y 50 años fue de 67% y mujeres menores de 30 años un 63%, logrando de esta manera el triunfo del actual Presidente Electo, Gabriel Boric.