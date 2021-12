Tras las votaciones de la Segunda Vuelta Presidencial 2021, donde ganó Gabriel Boric con un 55,87% (4.620.890 votos) de preferencia nacional, el nuevo presidente electo se encuentra preparándose e interiozando de todos los temas presidenciales que deberá atender a partir de marzo del próximo año.

Ya al día siguiente de su victoria, Gabriel visitó La Moneda a raíz de la invitación gestionada por el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, con el objetivo de mostrarle la distribución del lugar y conversar acerca de los temas país de los que se deberá encargar una vez que asuma como Presidente.

También, hace pocos días pudimos ver al representante del Partido Convergencia Social, visitar la Convención Constitucional en las dependencias del ex Congreso Nacional, lugar en el que se reunió con la académica mapuche y presidenta del proceso que se está desarrollando, Elisa Loncón, también estuvo presente el vicepresidente Jaime Bassa y las personas que componen la mesa directiva.

Además, hace pocos minutos se conoció la respuesta del nuevo presidente electo a la nueva invitación de Sebastián Piñera a su última gira internacional, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuáles fueron los motivos de Gabriel Boric para rechazar la invitación a la gira de Sebastián Piñera?

El nuevo Presidente Electo, Gabriel Boric, dio a conocer su respuesta a la invitación realizada por el Presidente, Sebastián Piñera, la cual se trataba de acompañarlo a su gira internacional por Colombia que incluía la asistencia a la Cumbre de la Alianza del Pacífico y de Prosur.

Los motivos del rechazo de la invitación fue debido a que Gabriel argumentó que a pesar que las políticas internacionales son relevantes para su futuro gobierno, actualmente sus prioridades se encuentran en Chile y que su respuesta no se mal entendiera como un desaire.

“Además, vamos a darle prioridad a la Alianza del Pacífico, ya he conversado con la mayoría de los presidentes (…) respecto a Prosur, nos parece que es una agenda propia del mandatario Piñera y nosotros, al asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional” indicó Boric.

También, el presidente electo quiso hacer un hincapié acerca de la invitación gestionada por el poder ejecutivo “Le comuniqué personalmente esta decisión al Presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es mejor que se traten en persona y no por la prensa, porque hay que ser cuidadosos y le he pedido esos resguardos”.