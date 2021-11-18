Quedan solo tres días para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales en el país, donde la ciudadanía debe escoger la renovación de las autoridades nacionales.
Es en este contexto que en 8 regiones del país se tendrán que elegir senadores, una de ellas es la Región Metropolitana, donde se escogen 5 de los 50 representantes en la Cámara Alta.
¿Quiénes son candidatos al Senado en la Región Metropolitana?
AA. CHILE PODEMOS +
MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL (RN): 10
MARCELA CONSTANZA SABAT FERNANDEZ (RN): 11
DANIELA DEL PILAR CABEZAS VERA (UDI): 12
CAROLINA LAVIN ALIAGA (UDI): 13
LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO (EVOPOLI): 14
JAIME MAÑALICH MUXI (EVOPOLI): 15
AB. PARTIDO DE LA GENTE
VALESKA DE LAS NIEVES OYARCE PEÑA: 16
ERNA DEL CARMEN PEREZ GAETE: 17
RODRIGO IGNACIO SILVA ALFARO: 18
RODRIGO ALEJANDRO DIAZ MUÑOZ: 19
CAROLINA EILYN GONZALEZ ABARCA: 20
ROBERTO JAVIER COFRE CERDA: 21
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
VERONICA PILAR PARDO LAGOS (IND – PL): 22
EUGENIO ORTEGA FREI (DC): 23
GABRIEL SILBER ROMO (DC): 24
PAULINA VODANOVIC ROJAS (PS): 25
ALBERTO PIZARRO CHAÑILAO (PPD): 26
NATALIA PIERGENTILI DOMENECH (PPD): 27
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
CELESTE JIMENEZ RIVEROS: 28
PATRICIO NEIRA PEZOA: 29
DAIANA SQUELLA VENENCIANO: 30
AM. UNION PATRIOTICA
RAFAEL ALEJANDRO ARAVENA EGAÑA: 31
FRESIA MONICA QUILODRAN RAMOS: 32
VARINIA YUSETH ARAVENA PEREZ: 33
AN. DIGNIDAD AHORA
PAULA CAROLINA CANCINO CANCINO (IGUALDAD): 34
MARIANA CECILIA GUTIERREZ GARCIA (IGUALDAD): 35
RODRIGO ENRIQUE URZUA CHAVEZ (IND – IGUALDAD): 36
MARCELO HUMBERTO RIOSECO PAIS (PH): 37
MERCEDES DEL CARMEN BRAVO VALENZUELA (PH): 38
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
ROJO EDWARDS SILVA (REPUBLICANO): 39
MARIA IDILIA GATICA GAJARDO (REPUBLICANO): 40
ALVARO EMILIO PEZOA BISSIERES (REPUBLICANO): 41
RICARDO FERNANDO ORTEGA PERRIER (REPUBLICANO): 42
PAMELA ANDREA PIZARRO VILLARROEL (IND - REPUBLICANO): 43
BEATRIZ MATURANA COSSIO (IND – REPUBLICANO): 44
AR. APRUEBO DIGNIDAD
KARINA LORETTA OLIVA PEREZ (COMUNES): 45
GONZALO DANIEL MARTNER FANTA (IND – COMUNES): 46
GUILLERMO LEON TEILLIER DEL VALLE (PC): 47
CLAUDIA PASCUAL GRAU (PC): 48
ROCIO FERNANDA DONOSO PINEDA (RD): 50
SEBASTIAN DEPOLO CABRERA (RD): 50
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC (CENTRO UNIDO): 51
FABIOLA MABEL MOYA HERNANDEZ (CENTRO UNIDO): 52
RUTH ROJAS MERA (CENTRO UNIDO): 53
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
FABIOLA CAMPILLAI ROJAS: 54