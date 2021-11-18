Quedan solo tres días para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales en el país, donde la ciudadanía debe escoger la renovación de las autoridades nacionales.

Es en este contexto que en 8 regiones del país se tendrán que elegir senadores, una de ellas es la Región Metropolitana, donde se escogen 5 de los 50 representantes en la Cámara Alta.

 

¿Quiénes son candidatos al Senado en la Región Metropolitana?

 

AA. CHILE PODEMOS +

MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL (RN): 10

MARCELA CONSTANZA SABAT FERNANDEZ (RN): 11

DANIELA DEL PILAR CABEZAS VERA (UDI): 12

CAROLINA LAVIN ALIAGA (UDI): 13

LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO (EVOPOLI): 14

JAIME MAÑALICH MUXI (EVOPOLI): 15

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

VALESKA DE LAS NIEVES OYARCE PEÑA: 16

ERNA DEL CARMEN PEREZ GAETE: 17

RODRIGO IGNACIO SILVA ALFARO: 18

RODRIGO ALEJANDRO DIAZ MUÑOZ: 19

CAROLINA EILYN GONZALEZ ABARCA: 20

ROBERTO JAVIER COFRE CERDA: 21

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

VERONICA PILAR PARDO LAGOS (IND – PL): 22

EUGENIO ORTEGA FREI (DC): 23

GABRIEL SILBER ROMO (DC): 24

PAULINA VODANOVIC ROJAS (PS): 25

ALBERTO PIZARRO CHAÑILAO (PPD): 26

NATALIA PIERGENTILI DOMENECH (PPD): 27

 

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

CELESTE JIMENEZ RIVEROS: 28

PATRICIO NEIRA PEZOA: 29

DAIANA SQUELLA VENENCIANO: 30

 

 

AM. UNION PATRIOTICA

RAFAEL ALEJANDRO ARAVENA EGAÑA: 31

FRESIA MONICA QUILODRAN RAMOS: 32

VARINIA YUSETH ARAVENA PEREZ: 33

 

AN. DIGNIDAD AHORA

PAULA CAROLINA CANCINO CANCINO (IGUALDAD): 34

MARIANA CECILIA GUTIERREZ GARCIA (IGUALDAD): 35

RODRIGO ENRIQUE URZUA CHAVEZ (IND – IGUALDAD): 36

MARCELO HUMBERTO RIOSECO PAIS (PH): 37

MERCEDES DEL CARMEN BRAVO VALENZUELA (PH): 38

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

ROJO EDWARDS SILVA (REPUBLICANO): 39

MARIA IDILIA GATICA GAJARDO (REPUBLICANO): 40

ALVARO EMILIO PEZOA BISSIERES (REPUBLICANO): 41

RICARDO FERNANDO ORTEGA PERRIER (REPUBLICANO): 42

PAMELA ANDREA PIZARRO VILLARROEL (IND - REPUBLICANO): 43

BEATRIZ MATURANA COSSIO (IND – REPUBLICANO): 44

 

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

KARINA LORETTA OLIVA PEREZ (COMUNES): 45

GONZALO DANIEL MARTNER FANTA (IND – COMUNES): 46

GUILLERMO LEON TEILLIER DEL VALLE (PC): 47

CLAUDIA PASCUAL GRAU (PC): 48

ROCIO FERNANDA DONOSO PINEDA (RD): 50

SEBASTIAN DEPOLO CABRERA (RD): 50

 

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS

CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC (CENTRO UNIDO): 51

FABIOLA MABEL MOYA HERNANDEZ (CENTRO UNIDO): 52

RUTH ROJAS MERA (CENTRO UNIDO): 53

 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

FABIOLA CAMPILLAI ROJAS: 54

 