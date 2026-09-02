Una nueva oportunidad aparece para quienes están pensando en sus próximas vacaciones o una escapada antes de terminar el año. SKY Airline se sumó al Travel Sale 2026 con descuentos que alcanzan hasta el 66% en vuelos nacionales e internacionales.

La promoción estará disponible hasta este miércoles 2 de septiembre y contempla pasajes para viajar entre el 7 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026, apuntando especialmente a quienes quieran organizar con anticipación sus viajes de fin de año.

¿Cuáles son las ofertas de SKY en el Travel Sale?

Entre los vuelos nacionales aparecen pasajes por tramo con precio final desde $20.090 a La Serena, con 45% de descuento. También hay alternativas desde $21.090 a Concepción, $23.090 a Copiapó y $24.090 tanto a Antofagasta como a Calama.

Las rebajas son todavía mayores para algunos destinos internacionales. SKY ofrece vuelos ida y vuelta desde $88.790 a Mendoza, tarifa que representa un descuento de 66%.

También aparecen pasajes desde $149.690 a Buenos Aires, $167.290 a Lima, $182.990 a São Paulo y $207.990 a Florianópolis.

“Sabemos que muchas personas ya están empezando a organizar sus viajes para los últimos meses del año y queremos ayudarlas a hacerlo con anticipación”, explicó Francisca Valenzuela, gerente de Ventas y Distribución de SKY Airline.