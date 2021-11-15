Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones generales en Chile, donde se votará por Presidente, Senadores, Diputados y Cores en el país.
Dentro de este contexto, en el Distrito 24 de la Región de La Araucanía Sur se eligen cinco de los 155 diputados del país y en RedGol te dejamos las candidaturas que van a la elección en la zona.
El Distrito 24 comprende las comunas de Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 24 – Los Ríos?
AA. CHILE PODEMOS +
GÁSTON VON MUHLENBROCK ZAMORA (UDI): 60
MARIA PAZ LAGOS VALDIVIESO (UDI): 61
HUGO ORTIZ DE FILIPPI (REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA): 62
WALESKA PAULA SOLEDAD FEHRMANN ATERO (REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA): 63
SOLEDAD ESTELA CUESTA VALLEJOS (IND – RN): 64
BERNARDO JOSE BERGER FETT (IND – RN): 65
AB. PARTIDO DE LA GENTE
TABINA GABRIELA MANQUE MANQUE: 66
EMMA PATRICIA CIFUENTES BARRIENTOS: 67
DIEGO ALEJANDRO BAEZA SEPULVEDA: 68
FELIPE EMILIO ARANDA SARAVIA: 69
JOSE MIGUEL BARRIA VALENZUELA: 70
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
MARCOS ILABACA CERDA (PS): 71
ANA MARIA BRAVO CASTRO (PS): 72
CARLOS AMTMANN MOYANO (DC): 73
MARCELA SUAREZ MUÑOZ (DC): 74
DANIELA ASENJO GARRIDO (IND –PPD): 75
ORIANA PAREDES PEREZ (IND – PPD): 76
AN. DIGNIDAD AHORA
LUZ CELENA SOTO VEGA (PH): 77
VICTOR BARRA QUIJADA (PH): 78
MARIA ANGELICA ALVEAR MONTECINOS (PH): 79
PABLO ANDRES CABRERA VERGARA (PH): 80
TERESA MATILDE ALBERTINA ALMONACID ALMONACID (PH): 81
MARGARITA MORALES VALERO (IND – PH): 82
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
LEANDRO KUNSTMANN COLLADO (REPUBLICANO): 83
JORGE ENRIQUE DE LA MAZA SCHLEYER (IND - REPUBLICANO): 84
CATHERINE ALEJANDRA PACHECO ORIAS (IND – REPUBLICANO): 85
CLAUDIA CAROLINA LATORRE ARAVENA (IND – REPUBLICANO): 86
MANUEL JESUS OLIVA PEREZ (IND – REPUBLICANO): 87
MARIO ALONSO HORMAZABAL NOVOA (IND – REPUBLICANO): 88
AR. APRUEBO DIGNIDAD
NINOSKA DEL PILAR GALLARDO PERALTA (CS): 89
PATRICIO EDUARDO ROSAS BARRIENTOS (IND – CS): 90
PAOLA VERONICA NAHUELHUAL CATALAN (PC): 91
ANGEL ANDRES DELGADO CARDENAS (IND – PC): 92
SANDRA ISABEL CHEUQUEPAN QUEZADA (RD): 93
VANESSA JACQUELINNE HUAIQUIMILLA PINOCHET (IND – RD): 94