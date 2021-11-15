Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones generales en Chile, donde se votará por Presidente, Senadores, Diputados y Cores en el país.

Dentro de este contexto, en el Distrito 24 de la Región de La Araucanía Sur se eligen cinco de los 155 diputados del país y en RedGol te dejamos las candidaturas que van a la elección en la zona.

El Distrito 24 comprende las comunas de Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia.

 

¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 24 – Los Ríos?

 

AA. CHILE PODEMOS +

GÁSTON VON MUHLENBROCK ZAMORA (UDI): 60

MARIA PAZ LAGOS VALDIVIESO (UDI): 61

HUGO ORTIZ DE FILIPPI (REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA): 62

WALESKA PAULA SOLEDAD FEHRMANN ATERO (REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA): 63

SOLEDAD ESTELA CUESTA VALLEJOS (IND – RN): 64

BERNARDO JOSE BERGER FETT (IND – RN): 65

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

TABINA GABRIELA MANQUE MANQUE: 66

EMMA PATRICIA CIFUENTES BARRIENTOS: 67

DIEGO ALEJANDRO BAEZA SEPULVEDA: 68

FELIPE EMILIO ARANDA SARAVIA: 69

JOSE MIGUEL BARRIA VALENZUELA: 70

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

MARCOS ILABACA CERDA (PS): 71

ANA MARIA BRAVO CASTRO (PS): 72

CARLOS AMTMANN MOYANO (DC): 73

MARCELA SUAREZ MUÑOZ (DC): 74

DANIELA ASENJO GARRIDO (IND –PPD): 75

ORIANA PAREDES PEREZ (IND – PPD): 76

 

 

AN. DIGNIDAD AHORA

LUZ CELENA SOTO VEGA (PH): 77

VICTOR BARRA QUIJADA (PH): 78

MARIA ANGELICA ALVEAR MONTECINOS (PH): 79

PABLO ANDRES CABRERA VERGARA (PH): 80

TERESA MATILDE ALBERTINA ALMONACID ALMONACID (PH): 81

MARGARITA MORALES VALERO (IND – PH): 82

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

LEANDRO KUNSTMANN COLLADO (REPUBLICANO): 83

JORGE ENRIQUE DE LA MAZA SCHLEYER (IND - REPUBLICANO): 84

CATHERINE ALEJANDRA PACHECO ORIAS (IND – REPUBLICANO): 85

CLAUDIA CAROLINA LATORRE ARAVENA (IND – REPUBLICANO): 86

MANUEL JESUS OLIVA PEREZ (IND – REPUBLICANO): 87

MARIO ALONSO HORMAZABAL NOVOA (IND – REPUBLICANO): 88

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

NINOSKA DEL PILAR GALLARDO PERALTA (CS): 89

PATRICIO EDUARDO ROSAS BARRIENTOS (IND – CS): 90

PAOLA VERONICA NAHUELHUAL CATALAN (PC): 91

ANGEL ANDRES DELGADO CARDENAS (IND – PC): 92

SANDRA ISABEL CHEUQUEPAN QUEZADA (RD): 93

VANESSA JACQUELINNE HUAIQUIMILLA PINOCHET (IND – RD): 94

 