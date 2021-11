Tras un largo proceso entre Primarias y diferentes debates o polémicas, las Elecciones Presidenciales en Chile tendrán su momento esta semana y con siete candidatos que aspiran a ser la máxima autoridad del país en medio de un proceso constituyente.

Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Sichel, Eduardo Artés y Franco Parisi son los candidatos que estarán en la papeleta el 21 de noviembre, por lo mismo, los últimos días son clave para millones de chilenos que esperan ir a votar en esta elección y aún con la posibilidad de una segunda vuelta.

Por lo mismo, este lunes se vivirá el último debate televisivo antes de la importante jornada, siendo ANATEL el encargado de organizar este evento. Canal 13, Chilevisión, Mega y TVN serán los encargados de transmitir el Debate Presidencial en vivo y de manera simultánea.

Al igual que los pasados debates, un candidato se ausentará del momento. Franco Parisi no ha llegado a Chile y tras anunciar que dio positivo de Covid-19 hace unos días, no solo no estará en el debate, sino que tampoco el 21 de noviembre para votar.

A diferencia de otras oportunidades y en vista de la cantidad de candidatos, el debate se realizará un par de horas más temprano de lo habitual y así poder ser visto por más personas, todo esto con miras a las elecciones del domingo que también incluyen diputados, senadores y consejeros regionales.



Día y hora: ¿Cuándo es el Debate Presidencial de Anatel?

Los seis candidatos tendrán su último debate televisivo este lunes 15 de noviembre, a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV el Debate Presidencial de Anatel?



El debate será transmitido en conjunto por TVN, Mega, CHV y Canal 13, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

Mega

Abierto

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

CHV

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813



ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming el Debate Presidencial de Anatel?

El debate podrá ser visto por streaming en vivo en las señales online de TVN, Mega, CHV y Canal 13, canales que participarán en la cita de Anatel.