Objetivo cumplido. Universidad de Chile necesitaba sumar al menos un punto para asegurar el segundo puesto en Liga de Primera y el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. No sólo es que cumplió, sino que le sobró.
Es que el equipo de Fernando Gago fue hasta la Región de Biobío y en una ráfaga goleadora apabulló a un Deportes Concepción que se ilusionaba con pelear hasta la última fecha por entrar a Copa Sudamericana. Lo bajó de un plumazo.
El penal de Charles Aránguiz (19′), el golazo de Nicolás Fernández (23′) y el doblete de Maximiliano Guerrero (38′, 43′) sentenciaron la victoria para la U de Chile para firmar su segundo lugar en Liga de Primera, y lo más importante, la clasificación a la próxima Libertadores. El descuento fue de Joaquín Larrivey (87′).
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Gracias a esta victoria, el Romántico Viajero se corona oficialmente como el subcampeón del fútbol chileno al confirmarse en la segunda posición con 57 puntos, haciéndose inalcanzable para Universidad Católica, y además asegura el cupo a la fase de grupos del máximo certamen continental.
A diferencia de la Universidad de Chile, Deportes Concepción se queda en el octavo puesto con 39 unidades y no depende de sí mismo para meterse en la próxima Copa Sudamericana. Deberá estar atento a lo que hagan rivales como Everton, Limache, Palestino y Ñublense.
¿Cuándo vuelven a jugar?
Universidad de Chile tendrá acción por duplicado esta semana. El jueves 2 de diciembre visitan a Coquimbo Unido desde las 18:00 horas por semifinal ida de Copa Chile. Mientras que el domingo 6 será local ante Unión La Calera por la última fecha del torneo nacional, a la misma hora.
Por su parte, Deportes Concepción cierra su participación en la Liga de Primera 2026 el sábado 5 cuando visiten a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, a partir de las 20:30 horas.