Los azules se dieron un paseo en Collao ante Deportes Concepción y confirmaron no sólo el segundo puesto en Liga de Primera, sino también su presencia en el certamen continental.

Objetivo cumplido. Universidad de Chile necesitaba sumar al menos un punto para asegurar el segundo puesto en Liga de Primera y el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. No sólo es que cumplió, sino que le sobró.

Es que el equipo de Fernando Gago fue hasta la Región de Biobío y en una ráfaga goleadora apabulló a un Deportes Concepción que se ilusionaba con pelear hasta la última fecha por entrar a Copa Sudamericana. Lo bajó de un plumazo.

El penal de Charles Aránguiz (19′), el golazo de Nicolás Fernández (23′) y el doblete de Maximiliano Guerrero (38′, 43′) sentenciaron la victoria para la U de Chile para firmar su segundo lugar en Liga de Primera, y lo más importante, la clasificación a la próxima Libertadores. El descuento fue de Joaquín Larrivey (87′).

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¿Cómo queda la U de Chile y Concepción en la Tabla?

Gracias a esta victoria, el Romántico Viajero se corona oficialmente como el subcampeón del fútbol chileno al confirmarse en la segunda posición con 57 puntos, haciéndose inalcanzable para Universidad Católica, y además asegura el cupo a la fase de grupos del máximo certamen continental.

A diferencia de la Universidad de Chile, Deportes Concepción se queda en el octavo puesto con 39 unidades y no depende de sí mismo para meterse en la próxima Copa Sudamericana. Deberá estar atento a lo que hagan rivales como Everton, Limache, Palestino y Ñublense.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Universidad de Chile tendrá acción por duplicado esta semana. El jueves 2 de diciembre visitan a Coquimbo Unido desde las 18:00 horas por semifinal ida de Copa Chile. Mientras que el domingo 6 será local ante Unión La Calera por la última fecha del torneo nacional, a la misma hora.

Por su parte, Deportes Concepción cierra su participación en la Liga de Primera 2026 el sábado 5 cuando visiten a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, a partir de las 20:30 horas.