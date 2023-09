Waldo Ponce ya palpita el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo hace recordando una inédita historia con Marcelo Bielsa en la Roja.

El Loco es actualmente el técnico de la selección de Uruguay, rival de Chile en el estreno, y el ex densa central revive una particular anécdota junto al entrenador cuando estaba en nuestra banca.

Waldo Ponce: “Bielsa me cagó”

En diálogo con Deportes en Agricultura, Waldini contó detalles del peculiar momento que vivió junto a Bielsa después de que al estratega argentino le gustara su computador.

“Le gustaba un computador chiquitito que yo tenía. Cuando yo estaba en el salón de Pinto Durán se me acercaba y me decía ‘qué linda su computadora'”, comenzó relatando el ahora comentarista deportivo.

Así, tras eso revive que “un día me habla y me dice: ‘mire Waldo, conseguí a una persona de Sony que me hace descuento por el computador nuevo que tiene usted, la versión nueva. ¿Quiere que le compre uno?’“.

Depués, el ex Vélez Sarsfield narró que “al otro partido de clasificatorias me llamó y me dijo, ‘Waldo, le llegó su computador’. Después arreglamos, no se preocupe“.

Eso sí, agrega que Bielsa “me dice que llegaron estos tres regalos por los computadores que usted compró, ¿a usted le parece que yo me quede con esos tres regalos?“.

“No sé qué habrá hecho con los regalos pero al final se los quedó y yo me quedé con el computador nuevo que igual me costó un poco más barato, pero me cagó con el regalo“, concluyó.

¿Cuántos partidos jugó Waldo Ponce en la Roja?

El ex defensa central disputó 42 partidos por la selección chilena, su primera citación fue en diciembre de 2002 gracias a César Vaccia. Disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Chile cayó en octavos de final.

¿Cuándo debuta la Roja en las Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena visita a la Uruguay de Marcelo Bielsa. El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario del choque para iniciar las Eliminatorias Sudamericanas.