Gary Medel y Waldo Ponce recordaron un fuerte encontrón que tuvieron cuando eran compañeros en la defensa de la selección chilena. Puntualmente fue en el recordado duelo contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y casi se van a los combos.

Medel conversó con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, donde ejerce como panelista Waldini. Para el Pitbull fue imposible no recordar el incidente.

“Casi nos agarramos a combos, Waldo, ¿te acuerdas? (…) Estuvimos como dos días sin hablarnos y más encima éramos compañeros de pieza. No prendíamos ni la tele”, dijo Medel.

Entonces tomó la palabra Ponce: “sí, este cabro chico, Garito, me empezó a putear por un gol de Suárez, que no había sido culpa mía, sino de él. Pero este niño vino a echarme la espantada, me llegaba hasta el pecho el enano, y me recriminaba”.

“Yo le dije: mira, no vengas a pararme el carro y márcalo tú, que Suárez viene desde el medio con la pelota y nos hace el gol. Y yo también reaccioné. Te voy a sacar la cresta, pendejo de mierda, le dije. Y éste, como es suave para decir las cosas, me lanzó un rosario. Tuvieron que separarnos, porque estábamos a los pechazos. Después teníamos que dormir juntos. Yo guapito, pensé que si no se me acercaba él yo no le iba a hablar. Así que después me hacía cariñitos. Corría al lado mío”, agregó Waldo.

Para sentenciar la anécdota, Medel le dijo a Ponce “estabas lento ya”, mientras Waldini contestó: ‘estás loco, estaba en mi mejor momento’”.

