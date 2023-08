La goleada recibida por Universidad de Chile, a manos de O’Higgins en Santa Laura, provocó un remezón entre varias figuras de pasado azul, como es el caso de Waldo Ponce.

El ex central del Wolfsburgo y Vélez Sarsfield analizó en Radio Futuro lo ocurrido en Independencia, sin ocultar sus emociones y mostrándose frustrado por el equipo de Mauricio Pellegrino.

En su análisis, Ponce asegura que “ayer me sentía mal, me daban ganas de jugar“, agregando sobre la U que “veía un equipo sin sentimiento dentro de la cancha, que no asumen responsabilidades”.

Ponce al borde del llanto por derrota de la U

En ese sentido, Waldini fue enfático en señalar que no hay en el actual plantel azul, jugadores que muestren rebeldía y lideren a los azules en este mal momento.

“Cada uno de los jugadores hace su pega y su pega, ninguno toma una responsabilidad de tomar la pelota y decir ‘mira hace esto’, verte enojado, pegar una patada, ni si quiera vi eso”, sostiene Waldo Ponce.

En esa línea, el ex defensa encontró insólito “que te hagan cinco goles a una defensa que venia siendo de las menos batidas dentro del Campeonato, que en un partido te haga cinco goles”.