Compañero de Darío Osorio es una de las sorpresas de Bielsa en Uruguay: "La AUF no tenía mi número telefónico"

Uruguay tiene lista su nómina para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Marcelo Bielsa eligió a los jugadores con los que enfrentará a Chile y Ecuador en el inicio del camino al Mundial 2026, y en el listado destaca Emiliano Martínez.

El mediocampista de 24 años es jugador del FC Midtjylland de Dinamarca, donde recientemente recibió a Darío Osorio como nuevo compañero, y volvió a ser seleccionado por el Loco que lo hizo debutar hace poco.

En una entrevista con 100% Deporte de Radio Sport 890 en junio de este 2023, Martínez se mostró feliz de haber debutado el 14 de aquel mes en la Celeste gracias a Bielsa, ante la Nicaragua de Marco Antonio Figueroa. Además, contó una tremenda historia al respecto.

“Fue todo bastante rápido. Sé que en su momento se contactaron con mi abuelo porque la dirigencia de la AUF no tenía mi número telefónico, yo ni siquiera había estado en las juveniles”, apuntó de entrada.

Tras eso contó que “mi abuelo es del fútbol y tenían su contacto. Luego se contactan conmigo para decirme que estaba la posibilidad, y me termino enterando de la convocatoria por la publicación de la AUF en redes sociales“.

“Siempre soñé estar en la Selección y estoy muy contento de la posibilidad que tuve. Lo disfruté demasiado, más de lo que esperaba. Era mi primera citación, mi primera vez en el Complejo Celeste”, detalló.

Tras eso destaca que “los nervios podían jugar en contra, pero lo tomé con mucha responsabilidad y tranquilidad, sintiéndome con confianza y muy bien físicamente”.

Orgullo

“Que me prepare Marcelo Bielsa también es un orgullo para mí por todo lo que ha hecho. Charlamos luego del primer partido con Nicaragua, y me dijo que para él yo había hecho un buen partido, pero no más que eso”, detalló.

“Luego vinieron las correcciones. En lo personal me siento tranquilo, deseando que venga la nueva lista para ver si tengo un lugar en las Eliminatorias”, apuntó. Y su deseo se hizo realidad.

Sobre lo que le pidió el DT rosarino, Martínez cuenta que “como volante central sea opción de pase en la salida, nada muy diferente a lo normal, obviamente tiene sus estrategias dependiendo del partido”.

Para cerrar, en aquella oportunidad detalló lo que podría sentir al compartir con cracks como Federico Valverde y Rodrigo Betancur, lo que ahora se hará realidad.

“Ellos son jugadores top y lo vienen haciendo muy bien en Uruguay. Sería un privilegio estar con esos futbolistas, hasta nos serviría para crecer. Son jugadores de élite y jugando al lado de ellos aprendería muchísimo”, concluyó.

¿Cuándo juega Uruguay con Chile?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00, la Celeste recibe a la Roja en el Estadio Centenario de Montevideo para comenzar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.