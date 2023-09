Un duro arranque de su proceso ha tenido Marcelo Bielsa en Uruguay y no por los resultados deportivos, sino que por la fuerte resistencia que ha encontrado en la prensa y en el medio futbolístico charrúa, que lo han reventado en críticas por su excesivo hermetismo y sus formas poco habituales en ese país.

Por lo mismo, la conferencia de prensa brindada por el DT rosarino este domingo fue de lo más tensa. De la hora que duró, casi el 80% fue una constante disputa con los periodistas presentes. Un ataque constante que Bielsa supo sortear, pero que se podría agudizar en caso de un mal arranque eliminatorio ante Chile.

En esa conferencia, sin duda, uno de los momentos más tensos fue cuando un periodista recriminó una crítica del DT hacia el periodismo y su búsqueda de audiencias.

“A mí por supuesto me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios pueden decir cualquier cosa sin sonrojarse según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye”, señaló.

¿Cuál fue la disputa de Bielsa con un periodista uruguayo?

Periodista: Quería hacer una acotación ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo necesita audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganarla. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido.

Bielsa: Yo no puedo opinar sobre usted, ahora si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que usted acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado.

Periodista: Es su criterio, pero no perdamos tiempo en este tema

Bielsa: No lo estamos perdiendo, todo lo contrario. Aparte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted y yo, por coherencia, le contesto.

Periodista: Ante una generalización

Bielsa: ¡No hice una generalización!

Periodista: Sí. Usted dice que los periodistas procurábamos audiencia y por esa audiencia decíamos cualquier cosa

Bielsa: Usted sabe que la generalización comprende las excepciones. El que generaliza no involucra a todos, sino que dice ´este es el perfil de lo que estoy describiendo´. Por supuesto que hay excepciones y si usted se considera una excepción me parece muy bien. Ojalá así sea por usted y por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, es para mi una burla a la inteligencia de los que le escuchan.

Periodista: Yo creo que no y me alegra poder estar mirándolo a los ojos

Bielsa: Seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué significa que se alegra de mirarme a los ojos?

Periodista: Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja.

¿Cuándo juegan Uruguay y Chile?

El debut de Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026 será contra Chile. La Celeste y la Roja jugarán por la primera fecha el próximo viernes 8 de septiembre en Montevideo.

El historial entre Uruguay y Chile en Eliminatorias

Por Eliminatorias, Uruguay y Chile se han encontrado en 18 ocasiones. El registro favorece a la Celeste con 10 partidos ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos ante la selección chilena.