Es oficial. Marcelo Bielsa ha presentado la nómina de Uruguay para enfrentar a Chile, en el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, confirmando la ausencia de su máximo goleador Luis Suárez.

La ausencia del delantero del Gremio de Porto Alegre fue motivo de polémica en ese país, generando debate entre los hinchas y discusiones en la prensa, a la cual el rosarino atacó en conferencia de prensa.

Tras ratificarse la ausencia de Suárez en Uruguay ante Chile, RedGol conversó con el histórico relator radial Alberto Kesman, y si bien está en desacuerdo con la decisión de Bielsa, espera que asegure los tres puntos ante La Roja en Montevideo.

¿Qué dijo Kesman sobre Bielsa y ausencia de Suárez?

“Si miras en el mundo entero, Suárez es el mejor centrodelantero de Uruguay y tiene todas las condiciones para ser el titular más allá de la edad, más allá de la rodilla, más allá de todas las cosas que se hablan y que se dicen. Entonces nos parece, a quienes pensamos de esta manera, que es desafortunada la no citación del jugador por parte de Bielsa“, parte señalando el narrador de Radio Universal.

Pese a la decisión de Bielsa, Kesman advierte que “yo soy resultadista, entonces uno espera que sin Suárez también Uruguay pueda ganar, me conforma que traiga tres puntos, me encanta si trae cuatro y me vuelve loco si trae seis, pero me volvería muy mal mi carácter si no trae ningún punto porque creo que Uruguay tiene jugadores como para poder traer algún punto en estos dos primeros partidos”.

¿Qué piensa Kesman de Marcelo Bielsa?

Al consultarle al relator por su opinión del Loco, admite que “acá ha habido un gran respeto y esperanza sobre lo que pueda ser Bielsa, eso se valora mucho, pero valora mucho más sus conocimientos futbolísticos. Yo le deseo la mejor de las suertes, pero en esto de Suárez no estoy de acuerdo“.

“Bielsa nunca ha dirigido a ningún jugador uruguayo en competencias ni locales ni internacionales. Nunca ha tenido un uruguayo en sus filas, pero de cualquier manera entiendo que Uruguay tiene dos partidos, yo soy resultadista y me conforma que gane”, sentencia Alberto Kesman.

¿Cuándo juega Uruguay ante Chile?

El primer partido de Uruguay y Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este viernes 8 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo.