Uruguay trabaja bajo las órdenes de Marcelo Bielsa en medio de una gran polémica. Tanto Luis Suárez como Edinson Cavani fueron marginados del DT en la nómina con la que enfrentará las dos primeras fechas de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Las primeras dos fechas serán ante la Roja en casa y Ecuador como visitante.

Las ausencias de los experimentados goleadores provocó muchos cuestionamientos. Pero hubo un mítico arquero de la Celeste que conversó con RedGol y le dio un respaldo al ex DT de la Roja. Se trata de Rodolfo Rodríguez, quien tiene claro que en el fútbol y en la vida los ciclos se cumplen.

“Esto es un pasillo. Y como toda la vida hay etapas a cumplir, ¿no? Este hombre maravilloso con todo lo que tiene, todos los bagajes que trae, no empezó ni a trabajar siquiera y ya tiene cuestionamientos”, aseguró el meta que fue campeón de América con Uruguay y del mundo con Nacional de Montevideo.

La Pantera agregó que “ustedes lo han tenido ahí y saben que es una persona especial, trabaja en forma especial. Quien lo trae, quien quiso contactar con sus para servicios de Uruguay, debe saber a qué atenerse”. Así las cosas, dejó la responsabilidad principalmente en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Hay que dejar trabajar a Bielsa. Nadie va a estar 100% de acuerdo con nadie, ¿no? En el fútbol menos todavía. Hay que dejarlo trabajar. Lo que está haciendo es buscar beneficios en el campo de juego. Sus razones tendrá. Los resultados van a demostrar si estaba cierto o no”, le dijo también Rodríguez a nuestro querido Paulo Flores.

Arquero ícono de Uruguay apoya a Bielsa por las ausencias de Suárez y Cavani

El Pantera Rodríguez no quiere problemas en la selección de Uruguay a poco del debut de Marcelo Bielsa en las Clasificatorias 2026. Es un hecho: serán sin Suárez ni Cavani, quienes no fueron considerados por el Loco en esta ocasión.

“Creo que es muy prematuro opinar ahora, criticar ahora o halagarlo ahora. Hay que esperar, dejarlo trabajar. Los resultados hablan por sí solos. Fuimos jóvenes y todos en un momento tuvimos que suplir a gente valores, de experiencia y trayectoria. Se nos dio la oportunidad. Algunos lo hicieron mejor que otros, pero sobrevivimos”, afirmó Rodolfo Rodríguez.

¿Hubo más? Claro que sí. “Teníamos una generación. Se ganó alguna cosa, pero si no se da oportunidad y sigue siempre con lo mismo, el día que tenga que haber recambio no habrá. En el caso de Uruguay aparentemente hay recambio y hay que hacerlo. La juventud viene ocupando los espacios y en su momento va a ser referente de otra juventud”, dijo el ex meta del Santos de Brasil.

¿Cuándo juega Uruguay ante la Roja?

El primer partido de Uruguay y Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este viernes 8 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial 2026?

Serán seis los equipos sudamericanos que clasificarán de manera directa a la próxima cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo de la tabla jugará un repechaje intercontinental para definir otro clasificado.