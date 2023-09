En la previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, Gonzalo Jara protagonizó un simpático spot publicitario en TNT Sports. Ahí, invitaba a los hinchas del fútbol a realizarse el examen de próstata, pero jugando con la situación que ocurrió hace ya ocho años: el dedo a Edinson Cavani.

Fue en los cuartos de final de la Copa América 2015, en el enfrentamiento de Chile y Uruguay, que Jara protagonizó el suceso que dio vuelta al mundo: introdujo su dedo en el trasero de Cavani, quien lo golpeó de vuelta y terminó expulsado. Ahora, el exdefensa de la selección chilena recuerda esos días.

“Hoy en día decido hacerlo, porque tiene un rol social importante, pero me lo habían ofrecido antes, estando en México. No lo quise hacer. No pasaba por un tema económico ni nada, sino porque tuvo un trasfondo personal bien fuerte”, explicó en Balong Radio.

“En esa época tuve que ir al colegio de mi hijo también. Andaban todos los niñitos, no de mala manera, haciendo ‘Jaritas’. Yo me decía: ‘No, pero cómo’. Mi hijo no entendía, pero me llamó la profesora y tuve que explicar que eso no era bueno, que sucedió en una circunstancia de un partido”, reveló.

Sobre la infracción, defendió que “así como se hace eso dentro de la cancha, se dicen mil cosas más. Obviamente ahora quedó ahí, porque se vio y salió, pero eso lo hice yo y 10 mil jugadores más antes de ese partido. Desde lo social y lo familiar, no es que haya sido duro, pero si era algo fuerte”.

¿Cuándo fue el dedo de Jara a Cavani?

Gonzalo Jara hizo la polémica jugada en los cuartos de final de la Copa América 2015 contra Edinson Cavani, quien reaccionó con un golpe y terminó siendo expulsado. Jara después fue sancionado de oficio y no pudo estar en la semifinal y final del torneo que conquistó Chile.

¿Cuándo juega Chile y Uruguay?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias al Mundial 2026 enfrentando a Uruguay. La Roja y la Celeste juegan el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Centenario.