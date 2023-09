Una de las jugadas más famosas del fútbol chileno, es la gran “Jarita”. Esta fue patentada a nivel mundial por Gonzalo Jara tras realizarla en la Copa América de 2015 ante Uruguay.

Con el correr de los años, esta ha quedado no solo en la mente de los chilenos, ya que también a nivel internacional de vez en cuando se ve algún pícaro que intenta repetirla. Claro que los resultados no siempre pueden estar garantizados y así le sucedió a un jugador mexicano.

No le salió bien

En el duelo entre Queretaro y Atlas en la Liga MX, Omar Mendoza quiso descolocar a un rival y no encontró nada mejor que aplicar la célebre jugada, aunque en honor a la verdad, el lateral se la tomó muy en serio, incluso más que Jara. La víctima, Juan Manuel Zapata, no tuvo ningún tipo de reacción ante la curiosa marca del jugador mexicano.

A pesar del esfuerzo de Mendoza, su acción no tuvo éxito. El VAR se dio cuenta de su maña y rápidamente llamó al juez central del encuentro para advertirle sobre la jugada. El árbitro Fernando Hernández, tras analizar la polémica, no dudó y decidió expulsar a Omar Mendoza al minuto 62. La pillería no le pudo salir peor, ya que en el 91′ Atlas anotó el 2-1 definitivo ¿Quién hizo el gol? La víctima de la gran “Jarita”, Juan Manuel Zapata.

Revisa la gran “Jarita” hecha en México

¿Cómo nació la gran “Jarita”?

Gonzalo Jara hizo la polémica jugada en los cuartos de final de la Copa América del 2015. El defensor aplicó la rara técnica contra Edinson Cavani, quien reaccionó con un golpe y terminó siendo expulsado. El formado en Huachipato siguió jugando y Chile ganó el encuentro por 1-0. Tras el duelo ante la Celeste, Jara fue sancionado de oficio y no pudo estar en la semifinal y final del torneo que conquistó Chile.