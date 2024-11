A pesar de que con la selección chilena no lo pasó nada de bien, Gabriel Arias está cerrando el 2024 con una tremenda alegría. El arquero se coronó como campeón de la Copa Sudamericana junto a Racing, ratificando su tremendo año en Argentina.

Pero a pesar de que ha brillado al otro lado de la cordillera, cuando le tocó jugar por la Roja no mostró el mismo nivel. Una situación que lo llevó a pasar de ser titular a ni siquiera ser convocado por Ricardo Gareca, en una polémica por la que pidieron aclarar las cosas.

Y es que luego de levantar un título continental, un histórico del Equipo de Todos le hizo un potente llamado al Tigre para abordar la situación de una vez por todas. Todo esto considerando que el 2025 se vienen partidos claves para la remontada rumbo al Mundial.

Piden a Ricardo Gareca aclarar polémica con Gabriel Arias tras ganar la Copa Sudamericana

Gabriel Arias fue uno de los grandes ausentes de Chile en las últimas fechas y todo tiene que ver con un problema interno. El arquero se marginó de la Roja ante las críticas y se enfocó en Racing, donde este fin de semana se coronó campeón de la Copa Sudamericana.

Gabriel Arias se marginó de Chile para ser campeón de Copa Sudamericana con Racing. Foto: Photosport.

Esto llevó a que Patricio Yáñez golpeara la mesa y le hiciera un llamado a Ricardo Gareca. “Esos son los puntos negros que da la actividad cuando no se aclaran las cosas. He escuchado cada tontera y especulación, entonces hasta que no lo aclaren, seguirán especulando”, comenzó señalando en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

El ex delantero remarcó que fue el propio portero quien se alejó de la selección chilena. “Yo tengo la info desde esto, que no lo puedo decir, pero que hubo amenazas, de que tenía que estar en Racing, que pidió no venir porque no fue Gareca por lo que entiendo. Fue el jugador“.

En esa misma línea, le enfatizó a ambos en que deben aclarar las cosas para evitar mayores problemas. “Mientras no lo aclaren, seguirán habiendo especulaciones que lo único que hacen es poner un manto de dudas a las razones“.

“Ningún jugador tiene la obligación de venir a la selección. Si Arias tiene un argumento de peso, de vida, de trabajo, perfecto. Lo puede señalar antes de ser convocado. La gente se podrá molestar, pero no hay obligación”, añadió.

Finalmente insistió en que es necesario que ambas partes se sienten a conversar pensando en el futuro de nuestro país. “Si hay cosas más importantes que amenazas a tu familia, que el trabajo que te sostiene, pero aclarando. Porque quedó de ser titular a no ser convocado más. Algo pasó, hay un tema que mientras los protagonistas no aclaren, vamos a seguir especulando“.

Por ahora, Gabriel Arias disfruta de haberse coronado campeón de Copa Sudamericana alejado de Chile. Ricardo Gareca encontró los triunfos con Brayan Cortés en el arco, por lo que tendrá que tomar una importante decisión de cara a un 2025 donde se jugará el todo o nada.

¿Cuáles son los números de Gabriel Arias esta temporada?

Tras ganar la Copa Sudamericana, Gabriel Arias llegó a un total de 45 partidos oficiales con Racing esta temporada. En ellos dejó su arco en cero en 20 ocasiones y recibió 34 goles en los 3.960 minutos que ha estado en la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Aún con el misterio de si estará o no Gabriel Arias, Chile se prepara para su próximo partido. La Roja volverá a la acción el 20 de marzo del 2025 cuando visite a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.