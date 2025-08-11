Gabriel Arias vive uno de sus mejores momentos en Racing Club. El portero sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que impidió su aparición en los últimos partidos por la Academia.

Sin embargo, su retorno podría ser a lo grande y nada menos que en Copa Libertadores. El argentino nacionalizado chileno está dentro de la nómina de Gustavo Costas para disputar los octavos de final ante el Peñarol de Brayan Cortés.

Lo que ha generado revuelo, entre los hinchas de Racing. Es que el portero ha estado presente en el club desde 2018 y ha logrado importantes títulos. Desde el torneo local, Supercopa y además de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Pero además del buen rendimiento dentro de la cancha, Arias es considerado todo un sex symbol en Racing. Así lo registró TyC Sports en su cuenta de Instagram donde se aprecia como una hincha corre hacia los brazos del portero.

“Le dí un beso. Pero acá en la mejilla. De milagro no fue en la boca, pero ganas no me faltaron”, comentó la fanática que rápidamente se hizo viral. Lo que ejemplifica el cariño que recibe cada semana, a diferencia de lo que vivió en la selección chilena.

¿Porqué Gabriel Arias no juega por Chile?

Es que en las últimas convocatorias de la Roja, uno de los grandes ausentes fue Gabriel Arias. El portero que ganó la mencionada Sudamericana y Recoba ni figuró en los partidos de la selección chilena.

Lo que el propio Ricardo Gareca reveló antes de su salida como entrenador de Chile. “Estaba viviendo un momento personal difícil, en la cual parecía que todo su entorno estaba amenazado. Y él estaba preocupado, no por las críticas, sino por su entorno familiar“, explicó.

A esto se sumaron las fuertes criticas por su cometido bajo los tres palos. Es que el portero vivió bajo la sombra de ser el reemplazo de Claudio Bravo, lo que significó una presión difícil de trabajar.

El tema es que con la llegada de Nicolás Córdova no se asoma un posible retorno al arco. Incluso se habla que ahora el puesto estaría ocupado por Vicente Reyes de 21 años.

