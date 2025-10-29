Es tendencia:
Copa Libertadores

“Hay que invadir, total no te sancionan”: argentinos aún lloran por U de Chile y le avisan a Racing en la Libertadores

Periodista trasandino repasó la polémica con los azules y le dio sutil consejo a la Academia para la Copa.

Por Nelson Martinez

En Argentina no olvidan a la U.
Sigue al rojo vivo la rivalidad entre los argentinos y la U de Chile. Es que el caos en Avellaneda no se olvida e incluso desde la vereda contraria repasaron a los azules. Esta vez, con miras al partido de Racing.

La Academia se juega el paso a la final de Copa Libertadores este miércoles, cuando reciban a Flamengo. Ahí deben remontar la derrota 1-0 sufrida en la ida en Brasil.

Con ese desafío por delante, en TyC Sports recordaron a la U y fue Rodolfo Cingolani, periodista de la señal, quien lanzó polémico dichos cargados de ironía para el partido.

No olvidan a U de Chile en Argentina

El Gringo Cingolani, popular periodista trasandino del canal TyC Sports, le tocó la oreja a U de Chile y le lanzó su particular receta a Racing para clasificarse a la final de Copa Libertadores.

Rodolfo Cingolani, periodista argentino

Rodolfo Cingolani, periodista argentino

“Si lográs sacar la diferencia hay que invadir la cancha, si si, no importa, si no te van a suspender. Si Racing saca la diferencia tienes que invadir la cancha”, partió disparando el comunicador.

Y como la ironía no la soltó nunca, el periodista argentino siguió con su descargo recordando a la U de Chile. Ahí, le sugirió a Racing invadir a toda costa, ya que “el partido va a estar demorado media hora, lícita o ilícitamente, cueste lo que cueste”.

Racing Club recibe a Flamengo esta noche en Avellaneda, donde se juegan el paso a la final en duelo de chilenos. Gabriel Arias (no será titular) ante Erick Pulgar, figura en los brasileños.

El video de los argentinos:

Tweet placeholder
