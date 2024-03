La selección chilena aprobó en su dura visita a Francia. El equipo de Ricardo Gareca se vio competitivo en Marsella y, pese a la derrota por 3-2, logró a ratos hacer ver mal al actual subcampeón del mundo.

Así por lo menos lo destaca la siempre exigente prensa francesa, quienes a pesar de la victoria, terminaron con preocupación. Al parecer, para el medio galo esta victoria no tapa la fea caída ante Alemania de hace unos días, sobre todo considerando que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina.

El diario Le Parisien por ejemplo tituló en su crónica del encuentro que “Los azules no borran las dudas”. Ya en el cuerpo de la noticia, detallaron que “la selección francesa de Didier Deschamps logró ganar en un amistoso sin convencer siempre. Defensivamente, su pasividad le costó cuatro goles en dos partidos. La victoria está ahí, pero los Blues no habrán dominado mucho durante esta secuencia internacional en marzo. Contra Alemania fue débil y contra Chile no fue tan fuerte”.

Además, destacaron el buen trabajo defensivo del equipo de Ricardo Gareca ante la gran arma ofensiva de Francia. “No dejaron brillar a Kylian Mbappé, autor de una secuencia internacional bastante corriente, entre mala y neutral”, concluyeron.

En esa misma línea pesimista se mostró L’Equipe, que titularon tras el partido que “No es realmente tranquilizador”, agregando luego que “la selección francesa tuvo que demostrar que había encontrado algo de fuerza, tras su desgracia de Lyon ante Alemania (0-2). Entonces, para añadir un poco de dificultad a la tarea, comenzó el partido contra Chile con una desventaja. Más preocupada y más concentrada que hace tres días, lo cual no fue difícil, trabajó bien”.

¿Qué partidos vienen para la selección chilena?

A falta de una oficialización, se espera que la Roja juegue dos amistosos más antes del inicio de la Copa América 2024. La idea es disputar un partido en suelo chileno y luego otro en Estados Unidos, sede del torneo continental.

Las jornadas que se tiene disponible como fecha FIFA son entre el 3 y 11 de junio, por lo que en la ANFP deben moverse con rapidez para encontrar contrincantes.

¿Cuándo se jugará la Copa América 2024?

El torneo de selecciones más antiguo y emocionante del mundo se jugará entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos. Serán 16 las selecciones las participantes, diez de la Conmebol y seis de la Concacaf.

La Roja dirá presente en el Grupo A junto a Argentina, Perú y Canadá. Solo los dos primeros de las cuatro zonas avanzarán de ronda.

