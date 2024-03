Marcelino Núñez fue una de las figuras importantes de la selección chilena en el amistoso ante Francia. No solamente por el gol que marcó cuando empezaba el partido, también por lo que mostró en el mediocampo junto a Rodrigo Echeverría.

El formado en Universidad Católica mostró su alegría tras el amistoso en Marsella. “Me tocó jugar en Wembley y ahora el estadio estaba espectacular, súper lindo el ambiente”, confesó.

Sobre su tanto, cuenta que “de niño uno sueña con vestir la Roja, hablaba con mis compañeros que veíamos a estos jugadores cuando jugaba FIFA en el Play Station y ahora hacerles un gol es muy lindo”.

Desafíos en el Norwich

Para Marcelino es importante enfocarse ahora en el final de temporada, pues con el Norwich buscará el ansiado ascenso a la Premier League. Actualmente está sexto, en zona de liguilla.

“Ahora debo pensar en Norwich, estamos en zona de clasificación para la Premier. Espero seguir creciendo ahí porque mi meta es jugar en la Premier League y espero poder cumplirla”, confesó el mediocampista de la Roja.

Explicó además que a diferencia de lo que pasa en la selección chilena “en Norwich juego más retrasado, me meto a la línea de tres, juego un poco más defensivo”.

Por eso agradece la confianza de Ricardo Gareca. “Ahora estoy contento porque me gusta hacer goles como en Católica, el profe me dijo que me soltara, que llegara al área y use mis herramientas. Demostramos que podemos competirle a cualquiera”.