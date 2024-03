Jorge Valdivia aplaude que la Roja "guapea" a sus rivales y no tiene miedo en ir adelante

La selección chilena perdió por 3-2 su último amistoso ante la selección de Francia, en la gira por Europa al mando del técnico Ricardo Gareca, donde dejó una grata impresión para sus hinchas.

Un cambio de rumbo que se vio reflejado ante la selección de Albania, a quienes derrotaron por 3-0, además ante el equipo de Mbappé, donde pese a la derrota hubo muchos aspectos que destacar.

Jorge Valdivia, ex jugador de la Roja y actual comentarista deportivo de la cadena ESPN, se mostró conforme con lo realizado por la selección, donde asegura que hay que valorar los aspectos que pudieron resaltar.

Para el Mago este equipo recuperó lo de ir adelante sin miedo de lo que pueda pasar, pero manteniendo un orden táctico que da esperanza para enfrentar a este tipo de rivales.

El análisis del Mago

“No es lo mismo perder 4-1 jugando mal, o 4-1 jugando bien. Perder 3-2 y jugando desde la mitad de cancha hacia atrás, que perder 3-2 pero siendo competitivo durante el partido, por pasajes superar a Francia. Perder 3-2 y que tu mejor jugador no marcó las diferencias que todos imaginamos, me refiero a Mbappé, porque siempre estuvo bien marcado. No es lo mismo para lo psicológico”, comenzó su explicación.

“De la manera que encaró Chile, al entrenador le queda mucho para lo que viene, que es una selección, ante equipos europeos, no tuvo grandes diferencias. A Albania le gana bien y con Francia, desde el análisis en general, no hubo tanta diferencia. Una selección que viene de jugar dos Copa del Mundo, con un recambio de jugadores impresionante”, precisó.

Para Jorge Valdivia es muy importante la actitud, porque demuestra que se puede recuperar la esencia de años anteriores, con jugadores que están muy enfocados en su labor.

“La manera que juega Chile, que guapea, que marca, el atrevimiento de salir a buscar los partidos, que era algo que no pasaba hace tiempo. El atrevimiento de ir hacia adelante, de no importar si perdían la pelota. En este partido tenías un Echeverría que siempre estuvo bien posicionado. Los cuatro centrales, jugando con Francia te podían pillar, pero eso era porque saliste a buscar el partido”, finalizó.

¿Cuándo juega Chile en Copa América?

La Roja comienza el 21 de junio su participación en la Copa América, donde los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán a la selección de Perú. El 25 del mismo mes chocarán ante Argentina y cierran la fase de grupos el día 29 ante Canadá.

